VIDEO. Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor: 78 de descinderi, arme, bani și tehnică ridicate. Gruparea „Șor”, vizată de noi acuzații
Unica.md, 8 august 2025 10:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu subdiviziunile teritoriale, procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor BPDS „Fulger", au efectuat pe 7 august un val de 78 de percheziții în
• • •
Acum 5 minute
10:30
10:30
Un bărbat din Chișinău, bănuit de spălare de bani și activități economice nedeclarate. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei adus bugetului de stat # Unica.md
Un bărbat din Chișinău este cercetat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru activități economice nedeclarate și spălare de bani, prejudiciul estimat adus bugetului public fiind de aproximativ 10,6 milioane
Acum o oră
09:40
Manualele rusești prezintă Republica Moldova drept „teritoriu istoric rusesc”. Studiu WatchDog: Istoria este rescrisă pentru a justifica pretenții și acțiuni geopolitice # Unica.md
Manualele oficiale de istorie utilizate în școlile din Federația Rusă prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, iar această idee centrală este predată elevilor ruși din clasele a
09:40
Israelul aprobă planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza. Critici interne și internaționale față de extinderea operațiunilor militare # Unica.md
Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul intensificării operațiunilor militare, în ciuda criticilor tot mai puternice
Acum 2 ore
09:30
Circulație rutieră restricționată pe strada principală din Bubuieci, timp de 30 de zile. Modificări pe ruta de autobuz nr. 21 # Unica.md
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru
09:30
Vacanță transformată în tragedie: Un copil de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani, au murit electrocutați lângă o piscină gonflabilă # Unica.md
O vacanță în România s-a transformat într-o tragedie pentru o familie de cetățeni germani, după ce un copil de 9 ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscină
09:30
Statele Unite ale Americii au anunțat că oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru orice informație care va duce la arestarea sau condamnarea liderului venezuelean Nicolás Maduro.
09:20
Astăzi, astrele ne aduc o atmosferă dinamică și ne provoacă să ne ascultăm intuiția, dar și să fim atenți la detalii. Fie că vrei să iei decizii importante sau doar
Acum 12 ore
00:10
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități # Unica.md
Statul australian New South Wales a acordat o compensație de două milioane de dolari australieni (aproximativ 1,3 milioane de dolari SUA) lui Kathleen Follbigg, o femeie care a petrecut 20
00:00
Statul român suspectează că Federația Rusă ar fi contaminat în mod intenționat petrolul provenit din Azerbaidjan, destinat rafinăriei Petrobrazi, într-o posibilă acțiune de război hibrid, relatează G4 Media. Incidentul, care
00:00
O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc provocând un incendiu # Unica.md
O femeie din Scoția a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 150.000 de lire sterline, după ce un telefon mobil LG a luat foc în timp ce era la încărcat și a provocat un incendiu în
7 august 2025
23:40
Dezastru ecologic la lacul Dănceni: Sute de pești morți și miros insuportabil de două săptămâni # Unica.md
De două săptămâni, lacul Dănceni din raionul Ialoveni se confruntă cu un adevărat dezastru ecologic. Sute de pești morți, aflați în stare de putrefacție, plutesc la suprafața apei sau sunt
23:30
O tragedie cumplită a avut loc astăzi în localitatea Cârța, județul Sibiu, unde un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani, ambii cetățeni străini, au murit
Acum 24 ore
19:10
Educație și sprijin pentru alăptare – Eveniment plin de emoții la Spitalul Clinic Municipal ”Gh. Paladi” din Chișinău # Unica.md
IMSP SCM "Gh. Paladi a desfășurat astăzi, 07.08.2025, o Conferință/seminar informativă și interactivă, în Contextul Săptămânii Mondiale a Alăptării, marcată în perioada 1–7 august, dedicată susținerii mamelor și promovării alăptării,
19:00
Casa Albă: Trump va avea o întâlnire cu Putin doar dacă liderul rus se vede și cu Zelenski # Unica.md
Casa Albă a anunțat că președintele SUA, Donald Trump, va purta discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin, doar dacă acesta acceptă să se întâlnească și cu președintele Ucrainei, Volodimir
18:00
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp. „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea” # Unica.md
Valul de amenințări la adresa magistraților din Republica Moldova continuă. Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a primit amenințări cu moartea pe WhatsApp. În mesajele primite,
17:50
Astăzi, 7 august 2025, Comisia Raională pentru Situații Excepționale Râșcani a fost convocată de președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în urma apariției unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște.
17:50
Vladimir Putin a admis posibilitatea unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Până în prezent, o astfel de întâlnire nu a avut loc deoarece, potrivit lui Putin, nu au fost
17:40
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie
17:40
Prima pădure comunitară din Moldova, plantată la Roșcani, Anenii Noi, pe un teren degradat # Unica.md
La Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară din Republica Moldova, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi. Proiectul, inițiat în 2021 de
17:40
Dosarul „Șor”: Peste 146 de milioane de lei cheltuiți ilegal pentru proteste, salarii și transport. Detalii din sentința Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan # Unica.md
Partidul „Șor", declarat neconstituțional, a cheltuit cel puțin 146 de milioane de lei în 2022 pentru proteste plătite, salarii, chirii și transport, utilizând fonduri provenite din surse interzise de lege.
17:30
Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei # Unica.md
Ucraina a lansat joi, 7 august, un atac masiv cu drone asupra mai multor obiective militare rusești din peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă din 2014. Potrivit serviciului secret al
17:30
Un bărbat din orașul Drochia a fost sancționat contravențional cu 30 de unități convenționale, echivalentul a 1 500 de lei, după ce a fost surprins în stare avansată de ebrietate
17:30
Miercuri seara, 6 august, în satul Șipca de pe malul stâng al Nistrului, un incendiu a izbucnit într-o zonă naturală care a cuprins aproximativ 73 de hectare de vegetație, distrugând
17:30
Tragedie la Cahul: Minorul dat dispărut a fost găsit decedat într-un râu din apropierea localității # Unica.md
Căutările pentru minorul dispărut din localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, s-au încheiat tragic. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, băiatul dat dispărut la data de 5 august 2025 a fost
15:30
Detalii despre propunerile de pace ale lui Donald Trump pentru Vladimir Putin. Moscova ar urma să primească foarte mult # Unica.md
Negocierile dintre Statele Unite și Rusia privind un posibil armistițiu în Ucraina au ajuns într-un punct critic, iar detaliile propunerii americane pentru Moscova încep să iasă la iveală. Potrivit surselor
15:30
Creștere semnificativă a numărului de companii cu capital străin înregistrate în Moldova. Din ce țări vin investițiile? # Unica.md
În perioada 2021-2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 2.109 companii cu capital străin și mixt, arată datele Agenției Servicii Publice. Statisticile reflectă o creștere treptată a acestui indicator în
15:10
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru obținerea permiselor de conducere eliberate de autoritățile moldovenești. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă a numărului de permise de
14:20
Trei bărbați și o minoră de 17 ani, reținuți pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari la Ciocana # Unica.md
Trei bărbați și o minoră de 17 ani au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În urma perchezițiilor efectuate de ofițerii
14:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că este pregătit să se întâlnească în curând cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a găsi o soluție la conflictul din Ucraina. Declarația
14:10
Ilan Șor jonglează din nou cu miliarde: imperiu financiar pentru ocolirea sancțiunilor Rusiei, cu filiere din Kârgâzstan până în Dubai # Unica.md
Cândva intrat în istoria Republicii Moldova drept unul dintre arhitecții „furtului miliardului", Ilan Șor revine în prim-planul afacerilor cu miliarde – de această dată sub controlul și cu sprijinul direct
14:10
Serviciul 112, vizat de un val de apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Autoritățile încearcă să identifice sursa atacurilor # Unica.md
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 se confruntă cu un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Aceste apeluri
14:00
Naștere emoționantă în ambulanță, în raionul Strășeni: O tânără de 29 de ani a adus pe lume al șaptelea copil, asistată de echipa medicală de urgență # Unica.md
O intervenție emoționantă a avut loc miercuri, 6 august, în raionul Strășeni, unde o echipă de asistență medicală urgentă a asistat la nașterea unui băiețel perfect sănătos, chiar în ambulanță,
13:30
Familia Crețu a sărbătorit aseară o nuntă de poveste la o vinărie din țară, unde mătușa Dorina, cunoscută publicului drept Dora (de unde a luat numele personajului creat de Emilian
13:30
Toaleta publică care a costat 2,4 milioane de lei, amplasată în Scuarul Catedralei din Chișinău # Unica.md
O toaletă publică modernă, realizată de Primăria Chișinău în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului", a stârnit controverse după ce s-a aflat că investiția a ajuns la 2,4 milioane de lei. Amplasarea
13:10
Trenul direct București–Kiev va fi reintrodus, cu tranzit prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani # Unica.md
Trenul direct dintre București și Kiev va reveni în circulație, traversând Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor din
13:10
Compensații la energia electrică în valoare de peste 81 de milioane de lei, acordate antreprenorilor din R. Moldova # Unica.md
Un număr de 721 de antreprenori din R. Moldova au beneficiat, în perioada ianuarie – iulie curent, de compensații pentru energia electrică în valoare totală de 81,1 milioane de lei.
13:10
Întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea avea loc săptămâna viitoare. Locul întâlnirii a fost deja agreat # Unica.md
Săptămâna viitoare, în intervalul 11–17 august, ar putea avea loc o întâlnire la nivel înalt între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump. Anunțul a fost făcut de
13:00
Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază la 6,25% anual, marcând relansarea graduală a economiei # Unica.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 7 august, să reducă rata de bază cu 0,5 puncte procentuale, de la 6,75% la 6,25% anual.
13:00
Ucrainean reținut în Republica Moldova, suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari # Unica.md
Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și
13:00
Noile tarife vamale impuse de SUA intră în vigoare: Vinurile moldovenești, printre cele mai afectate de taxa de 25% # Unica.md
Noile tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare joi, 7 august, iar Republica Moldova se numără printre statele vizate. Toate produsele moldovenești exportate pe piața
13:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul invocă riscul de eschivare de la proces # Unica.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive. Procurorul
12:50
Tentativă de omor la Bogzești, Telenești: Un tânăr de 25 de ani și-a atacat consăteanul cu o furcă # Unica.md
Un incident violent a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:12, în localitatea Bogzești din raionul Telenești. Un tânăr de 25 de ani a fost încătușat de polițiști după
12:50
Alte 9.500 de EcoVouchere, în valoare de 6.000 lei fiecare, distribuite familiilor cu copii și vârstnici pentru achiziția de electrocasnice eficiente energetic # Unica.md
Programul EcoVoucher continuă să sprijine familiile cu copii și gospodăriile unde locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, oferindu-le posibilitatea de a reduce factura la energia electrică. În
Ieri
10:30
Trei zile de distracție la Orheiul Vechi! Festivalul Lupilor 2025 lansează și o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentul # Unica.md
Între 8 și 10 august 2025, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi" va avea loc ediția aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor. Muzică, natură, focuri de tabără, două scene și
09:30
Propunere de pace de la Kremlin pe masa administrației Trump: negocieri sub presiunea unui nou val de sancțiuni economice # Unica.md
O propunere oficială de pace din partea Kremlinului a ajuns pe masa administrației Trump, însă fereastra de oportunitate diplomatică riscă să fie închisă prematur de un nou val de sancțiuni
09:20
Incendiu de proporții în departamentul Aude, Franța: peste 11.000 de hectare de vegetație distruse. MAE a emis o atenționare de călătorie # Unica.md
Un incendiu masiv a izbucnit în departamentul Aude din Republica Franceză, afectând peste 11.000 de hectare de vegetație și fiind catalogat drept cel mai mare incendiu de vegetație din această
09:20
Finanțare ilegală și corupție electorală: oamenii legii efectuează 78 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova # Unica.md
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor,
08:50
Vara aduce cu sine momente de relaxare în natură, dar și riscul de a fi „vizitați" de musafiri nepoftiți: țânțari, albine, că
08:40
Peste 40 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în urma furtunilor din 6 august. Chișinău, Soroca și Bălți, cele mai afectate localități # Unica.md
Peste 40 de misiuni de intervenție au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai ... Post-ul Peste 40 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în urma furtunilor din 6 august. Chișinău, Soroca și Bălți, cele mai afectate localități apare prima dată în Unica.md.
