Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile cîștigă, iar țara sărăcește”
UNIMEDIA, 8 august 2025 09:10
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII” la Chișinău.
Pe 8 august, Veniamin Costachi a decis ridicarea Catedralei Mitropolitane din Iași și România a semnat Tratatul de încetare a experiențelor nucleare, subliniind importanța spirituală și angajamentul pentru pace.
(video) Conflict pe o stradă din Bălți: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer # UNIMEDIA
Un bărbat a fost transportat la spital, după ce a fost agresat fizic de un șofer. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 7 august, pe o stradă din Bălți.
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin: „Voi face tot ce pot pentru a opri uciderile” # UNIMEDIA
Eforturile de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin par îngreunate de schimbări dese de situație, legate de condițiile pentru ca această întâlnire să aibă loc. După ce informații venite dinspre Casa Albă arătau că Donald Trump ar condiționa întâlnirea cu Vladimir Putin de o întâlnire între Putin și Zelenski, președintele american a declarat că „va face tot ce poate pentru a opri uciderile” și că nu pune condiția unui summit între cei doi lideri aflați în război, scrie digi24.ro.
Vărsătorii descoperă faima, iar Fecioarele trebuie să fie atente la sentimente: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și reevaluare pentru multe semne zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, confruntându-se cu provocări și oportunități deopotrivă. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin creativitate, determinare și nevoia de echilibru. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape cosmice.
James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă # UNIMEDIA
Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Un tronson principal din Bubuieci, închis pentru o lună: Cum va fi direcționat transportul public # UNIMEDIA
Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant stabilă și calmă, cu cerul în mare parte senin și temperaturi ce vor atinge un maxim de 28.7°C.
Detaliile care lipseau de pe cruce de la priveghiul lui Ion Iliescu: Ce s-a întâmplat la înmormântare # UNIMEDIA
Crucea așezată la căpătâiul lui Ion Iliescu, la priveghiul de la Palatul Cotroceni, a stârnit o întreagă dezbatere, după ce mai multe persoane au observat că un detaliu important lipsea de pe aceasta, scrie adevărul.ro.
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin: Motivul pentru care tratativele privind pacea în Ucraina s-ar putea încheia cu un eșec # UNIMEDIA
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, nu dă semne că s-ar potoli. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze. Atacuri aeriene au loc aproape noapte de noapte în Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ruse sunt atacate frecvent de dronele Kievului, notează BBC. Cele trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, organizate la cererea lui Donald Trump între lunile mai și iulie ale acestui an, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, dar liderul de la Washington speră că, luând situația în propriile mâini, va reuși, în sfârșit, să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare încât chiar și negocierile mediate de Trump s-ar putea dovedi dificil de depășit, remarcă jurnaliștii britanici, scie digi24.ro.
(video) „Pentru killeri s-a aplicat principiul umanismului, la Guțul - nu”. Mărgineanu: „În Codul Penal scrie clar că se suspendă executarea sentinței pentru cei cu minori sub 8 ani. Ea are 2” # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu susține că în Codul Penal scrie „destul clar că, în cazul persoanelor care au copii minori până la vârsta de 8 ani, se suspendă executarea sentinței”, ceea ce nu s-a aplicat în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. „I-au dat șapte ani grei de pușcărie. În timp ce, dacă vă amintiți, chiar și unii killeri condamnați pe viață au beneficiat de aplicarea principiului umanismului”, a declarat acesta la emsiunea „Gonța Media”.
Caz tragic în capitală: Un muncitor român a murit după ce a căzut de la înălțime, în timp ce lucra pe șantier # UNIMEDIA
Un muncitor român a fost găsit mort, astăzi, 7 august, pe un șantier de construcții din sectorul Botanica. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
Cămile pe străzile Budapestei într-un protest fără precedent. Agricultorii cer acţiuni urgente împotriva deşertificării ţării # UNIMEDIA
O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice, scrie știrileprotv.ro.
(video) De ce Patric Hanganu i-a dăruit lui Oleg Spînu un parfum și un microfon de 700 de euro: „Nu l-am invitat la mine acasă pentru cadouri” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu a dezvăluit ce l-a determinat să îi dăruiască lui Oleg Spînu un parfum și un microfon de 700 de euro. „M-am revăzut pe mine, când eram ca el și m-am gândit că vreau să-i fac acest mic dar”, a dezvăluit artistul în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
(doc) PAS, sesizare la CEC să interzică Partidului „Inima Moldovei” să le „denigreze imaginea și reputația” la proteste: „Utilizează simbolul nostru cu mesaje defăimătoare” # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înaintat o sesizare către Comisia Electorală Centrală, solicitând să interzică Partidului „Inima Moldovei” să utilizeze numele și simbolurile PAS într-un mod negativ, atât în campania electorală, cât și în timpul protestelor.
Cel mai mare incendiu din Franța din ultimii 80 de ani continuă să afecteze țara. „E apocalipsa” # UNIMEDIA
Un incendiu uriaș care a mistuit 16.000 de hectare de pădure și sate din sudul Franței, începând de marți, s-a răspândit mai încet joi, dar nu este încă sub control, au declarat oficialii, scrie adevărul.ro.
(foto) Drapelul Republicii Moldova, înmânat lotului de Kickboxing înainte de Jocurile Mondiale: Cine sunt sportivii care ne vor reprezenta țara la competiția din China # UNIMEDIA
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Republica Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai.
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 29 de ani a născut cel de-al șaptelea copil în drum spre maternitate, la Strășeni # UNIMEDIA
O mămică de 29 de ani a născut al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul a avut loc ieri, 6 august, în raionul Strășeni.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, citată de news.ro.
Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe întrevederi cu agricultori din regiune. Politicianul a vizitat o livadă modernă de mere din comuna Ocolina, unde a discutat cu muncitorii sezonieri și proprietarul acesteia despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol.
(foto) Un Volkswagen, făcut scrum la Slobozia: Șoferița a oprit mașina când a văzut că iese fum și și-a sunat soțul # UNIMEDIA
Un automobil de model Volkswagen a fost făcut scrum la propriu, la Slobozia. Șoferița a oprit mașina când a văzut că iese fum și și-a sunat soțul, care a alertat pompierii.
(video) Mercur retrograd face ravagii printre îndrăgostiți? Doina Danielean: „Două perechi de miri s-au despărțit înainte de nuntă, a treia nu răspunde la apeluri” # UNIMEDIA
Perioada de Mercur retrograd pare să facă ravagii printre îndrăgostiți. Moderatoarea de nunți, Doina Danielean, spune că două evenimente au fost deja anulate, iar o altă pereche de miri nu mai răspunde la telefon.
Germania prelungește din nou controalele la frontiere. Câți migranți clandestini au fost respinși la graniță în ultimele trei luni # UNIMEDIA
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP, citată de hotnews.ro.
(foto) Un Mercedes, o Toyota și o Skoda, implicate într-un accident la Telecentru: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident a avut loc acum câteva clipe la Telecentru, pe strada șoseaua Hîncești din capitală. Potrivit imaginilor video trimise la adresa redacției noastre, sunt implicate trei mașini - o Toyota, un Mercedes și o Skoda.
O gunoiște din comuna Țipala a fost cuprinsă de flăcări. Din imaginile trimise la adresa redacției noastre se observă cum un fum negru și dens se ridică deasupra localității.
(foto/video) „Par scene rupte din filme de la Hollywood”: O groapă de gunoi cu o suprafață de peste 1.000 m2, cuprinsă de flăcări la Tiraspol # UNIMEDIA
Un incendiu enorm a cuprins, ieri, o groapă de gunoi cu o suprafață de peste 1.000 m2, din orașul Tiraspol. Pompierii au luptat toată noaptea cu flăcările.
(video) „Two for 25”. Un papagal vorbitor și-a trădat stăpânii, traficanții de droguri. Cum a ajutat poliția să destructureze o întreagă rețea # UNIMEDIA
Un papagal vorbitor a ajutat poliția britanică să destructureze o rețea de traficanți de droguri, după ce a fost învățat de un membru al bandei să repete expresii folosite de dealerii de pe stradă, precum „two for 25” (două pentru 25 de lire), transmite adevarul.ro.
(video) Accident la intrare în Orhei: O mașină, proiectată în șanț, după o coliziune puternică cu un alt automobil # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs joi, 7 august, în intersecția străzii Nistreană cu traseul M2, în apropiere de orașul Orhei. Două mașini s-ar fi lovit violent, iar una dintre ele a fost proiectată într-un șanț.
(galerie foto) Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu: 7.000 euro dintr-un foc doar pe sicriu și dric # UNIMEDIA
Ion Iliescu a plecat la cele veșnice pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. S-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Fostul președinte al României își va dormi somnul de veci în Cimitirul Ghencea, iar ceremoniile au fost puse la punct până la cel mai mic detaliu. CANCAN.RO a aflat cine s-a ocupat de înmormântarea fostului șef de stat, dar și cât a costat totul.
Îngrijorări cu privire la starea de sănătate a Prințesei Kate: „Nu mai are nici 40 de kilograme” # UNIMEDIA
La doar câteva luni după ce a anunțat că este în remisie, Prințesa Kate Middleton stârnește îngrijorări profunde cu privire la starea sa de sănătate. Potrivit apropiaților, soția prințului William a ajuns să cântărească în jur de 40 de kilograme, scrie adevărul.ro.
Ultima oră! Autoritățile din Grecia au stabilit data la care se va examina cererea de extrădare a lui Vldimir Plahotniuc # UNIMEDIA
Ședința de examinare de catre Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc la 13 august 2025, anunță Procuratura Generală.
Un final trist în cazul băiatului dat dispărut în localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul. Acesta a fost găsit decedat într-un râu din apropierea localității.
„Începeți să investiți, să consumați.” Ioniță explică ce înseamnă pentru economie și cetățeni reducerea ratei de bază a creditelor, anunțată de BNM # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat ce înseamnă pentru economie și pentru cetățeni decizia Băncii Naționale a Moldovei de a reduce nesemnificativ rata de bază a creditelor, de la 6,5% la 6,25 la sută anual. Ce semnal dă Banca Națională? „Începeți să investiți, să consumați, lucrurile reintră în normal.” Este un mesaj de încurajare, dar și un semnal de precauție”, a precizat analistul.
Irina Vlah: Mi-a răspuns Grosu la cererea mea prealabilă. Este incredibil că el consideră că nu este obligat să răspundă pentru afirmațiile mincinoase # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, într-o postare video, anunță că Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a răspuns la cererea prealabilă din 28 iulie curent.
Fost ministru al Justiției, despre situația lui Plahotniuc: A plecat sub garanția Statelor Unite și tot sub garanția SUA va fi adus în R. Moldova # UNIMEDIA
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întâmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el. Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după plecarea din Republica Moldova.
Trenul internațional București-Kiev revine după câțiva ani de pauză: Acesta are un nou traseu și va trece prin Republica Moldova # UNIMEDIA
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 de ore, scrie hotnews.ro.
Ce se știe până acum despre viitoarea întâlnire Trump – Putin: Președintele rus a numit o posibilă țară gazdă # UNIMEDIA
Întâlnirea între președinții SUA și Rusiei va avea loc în perioada 11-17 august, ea fiind agreată în urma întâlnirii avute miercuri de Vladimir Putin cu Steven Witkoff, trimisul special al lui Trump. Țara gazdă nu a fost stabilită, dar Vladimir Putin a precizat joi că Emiratele Arabe Unite sunt o locație potrivită, potrivit agenției Reuters, citată de hotnews.ro.
(video) Momentul în care un mire rosteşte din greşeală numele fostei iubite, în timpul ceremoniei, în Anglia: Reacția miresei # UNIMEDIA
O nuntă a ajuns virală pe TikTok după ce mirele a rostit, în timpul jurămintelor, numele fostei iubite. Mireasa, în loc să se supere, a început să râdă, la fel şi invitaţii. Tânăra a spus că înţelege confuzia pentru că al doilea ei prenume este Sarah, la fel ca al fostei partenere. În plus, a pus totul pe seama emoţiilor, scrie presa română.
(video) „Poliția, deschide ușa”: Mascații au intrat cu forța în casa unui ucrainean și l-au încătușat pentru trafic de droguri. Pe dosar figurează și o minoră # UNIMEDIA
Un grup specializat în comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari a fost destructurat de polițiștii din Chișinău. În cadrul operațiunii au fost reținuți trei bărbați și o minoră, iar drogurile erau vândute prin aplicații de mesagerie și plătite inclusiv cu criptomonede.
Rata de bază a creditelor scade nesemnificativ, în contextul unei inflații anuale de 8,2 la sută în iunie: Ce alte decizii a aprobat BNM # UNIMEDIA
Rata de bază a creditelor scade nesemnificativ, de la 6,5% la 6,25 la sută anual. Decizia a fost luată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 7 august.
(video) „Sleepmaxxing”, un nou trend periculos aruncă în aer TikTok-ul. Influencerii dau sfaturi despre cum să te „spânzuri” pentru a dormi mai bine # UNIMEDIA
Influencerii specializaţi în „sleepmaxxing”, consilieri în „optimizarea somnului”, au inundat reţelele de socializare cu sfaturi periculoase, care nu se bazează pe niciun rezultat medical dovedit. Unul dintre ele îi îndeamnă pe urmăritori să-și acopere gura cu bandă adezivă, iar altul, să-și menţină capul suspendat deasupra pernei cu ajutorul unei frânghii, transmite adevarul.ro.
Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță și a fugit, râmâne încă 60 de zile sub control judiciar: „Justiție televizată. Nu mai pot comenta nimic” # UNIMEDIA
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal cu mașina pe Mihăiță, băiatul de 14 ani, și a fugit de la fața locului, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
„Istoria îl va judeca.” Nicușor Dan a lipsit de la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce mesaj a transmis prin intermediul Administrației Prezidențiale # UNIMEDIA
Președintele Nicușor Dan a absentat de la ceremonia funerară de joi a lui Ion Iliescu. Nu a fost văzut nici la catafalcul acestuia miercuri, la Palatul Cotroceni, scrie HotNews.ro.
(foto) Moartea voleibalistei Simona, de 20 de ani, găsită înecată în piscina unei vile, este învăluită în mister: Părinții cred că se încearcă mușamalizarea cauzei # UNIMEDIA
Simona Cina, o tânără voleibalistă din Palermo, Italia, a murit la vârsta de doar 20 de ani, după ce s-ar fi înecat în piscina unei vile. Însă, condițiile în care s-a produs tragedia sunt cel puțin suspecte, motiv pentru care părinții cred că se încearcă mușamalizarea adevăratei cauze a decesului. În acest context, familia a lansat un apel public în presa italiană, scrie prosport.ro.
(video) „Am bocit oleacă”. Emilian Crețu, emoționat până la lacrimi de un mesaj: „Când eu nu am putut, tu ai îmbrăcat-o în încredere”. Cine i l-a transmis # UNIMEDIA
La nunta vărului său, unicul fiu al mătușei lui Emilian Crețu, Dora, actorul a fost copleșit de un moment neașteptat: un mesaj plin de recunoștință, care l-a făcut să plângă în văzul tuturor. „Atunci când eu n-am știut, n-am putut… tu ai fost acolo. Ai îmbrăcat-o în încredere, ai făcut-o să strălucească, ai fost umărul pe care ea s-a sprijinit atunci când totul părea să se clatine”, se arăta într-o scrisoare. Actorul nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Am bocit oleacă!”.
Ultima oră! Lista Blocului Alternativa, scursă pe Telegram: Ceban, primul dintre candidați. Cine sunt pe următoarele poziții # UNIMEDIA
Lista primilor 10 candidați ai Blocului Alternativa pentru alegerile parlamentare a fost scursă pe rețele, de canalul de telegram „Casa de nebuni”. Așa cum a lăsat să se înțeleagă și la UNInterviu pentru UNIMEDIA, Ion Ceban, este cap de listă.
