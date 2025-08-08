Ministra Justiției despre amenințările la adresa judecătorilor: Este inadmisibil. Urmează a se investiga prompt toate acțiunile și circumstanțele
„Amenințarea directă, acțiunile de hărțuire psihologică și de intimidare adresate unui judecător și unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt inadmisibile într-o societate democratică, a declarat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Aceasta a menționat că „astfel de acțiuni periclitează atât siguranța persoanelor vizate, cât și încrederea în independența actului de justiție în ansamblu”. În...
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei” # Ziarul de Garda
După o reuniune a cabinetului de securitate israelian de la Ierusalim, a fost aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza de către forțele israeliene, scrie BBC. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat o declarație care detaliază planurile aprobate de ocupare a orașului Gaza și „cinci principii pentru încheierea războiului”, pe care cabinetul...
LIVE TEXT/ BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1262 # Ziarul de Garda
8:09 Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat...
LIVE TEXT/ Doi minori recrutați de ruși, reținuți pentru atentatul mortal din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele de ordine ucrainene au reținut doi minori recrutați de Rusia, care au comis un atac terorist în orașul Jitomir la începutul acestei săptămâni, ucigând un bărbat și rănind grav un altul, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) joi, 7 august, scrie presa ucraineană. SBU raportează periodic reținerile unor presupuși agenți ruși, expunând...
Soldat american arestat pentru că ar fi divulgat secrete despre tancuri către Rusia # Ziarul de Garda
Un soldat american a fost arestat miercuri, 6 august, sub acuzația de tentativă de a împărtăși cu Rusia informații secrete despre tancul Abrams al armatei americane, au declarat procurorii, scrie Reuters. Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Taylor Adam Lee, un soldat activ staționat la Fort Bliss din Texas, că a transmis un card SD...
BBC/ De ce este puțin probabil ca discuțiile dintre Trump – Putin să pună capăt rapid războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022, nu dă semne de ameliorare. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze într-un mod sângeros și efervescent. Atacurile aeriene mortale sunt o activitate obișnuită în toată țara, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat...
Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 7 august că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters. „Intenţionăm să facem acest lucru”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat pentru Fox News, când...
R. Moldova va participa în acest weekend la Jocurile Mondiale, la probele de Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai # Ziarul de Garda
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit joi, 7 august, Drapelul de Stat al R. Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9 -15 august 2025, la Chengdu, China. R. Moldova va participa la această competiție, fiind reprezentată de patru sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației...
LIVE TEXT/ Peste 70% dintre ucraineni resping planul de pace rusesc, arată un sondaj. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:10 Aproximativ 76% dintre ucraineni se opun vehement planului de pace rusesc de a pune capăt războiului la scară largă, în timp ce sprijinul pentru planul Ucraina-UE a crescut, potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat pe 7 august, scrie The Kyiv Indepedent. Vestea vine în contextul...
Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit # Ziarul de Garda
Comisia Europeană şi-a exprimat joi, 7 august, încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare „cât mai curând posibil” angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între preşedintele american Donald Trump şi preşedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, acord care include în principal impunerea de către SUA a unei taxe vamale generale...
În satul Roșcani din raionul Anenii Noi a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren care risca să devină o groapă de gunoi, potrivit Ministerului Mediului. Inițiativa a fost lansată încă din 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde. Potrivit...
În nordul țării a fost depistat un nou caz de pestă porcină. A fost convocată Comisia raională pentru Situații Excepționale # Ziarul de Garda
În localitatea Braniște, raionul Rîșcani, a fost depistat un focar de presă porcină. În acest sens a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, informează MOLDPRES. În cadrul ședinței a fost aprobat un plan de măsuri și adoptată o dispoziție menită să prevină răspândirea virusului și să asigure combaterea eficientă a focarului....
Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se întrunească și să discute extinderea operațiunilor militare în Gaza, pe fondul opoziției din partea armatei # Ziarul de Garda
Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se întrunească și să discute extinderea operațiunilor militare în Gaza, pe fondul opoziției din partea armatei și a îngrijorărilor legate de siguranța ostaticilor, scrie Euronews. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit săptămâna aceasta cu consilieri de rang înalt și oficiali din domeniul securității pentru a discuta ceea ce...
Procuratura oferă detalii despre data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. „Menținem o comunicare constantă cu autoritățile elene” # Ziarul de Garda
Procuratura R. Moldova informează, pe 7 august, că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor...
Încă un candidat independent la funcția de deputat și-a depus cererea de înregistrare la CEC # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), pe parcursul zilei de joi, 7 august 2025, a recepționat încă o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul R.Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit unui comunicat al CE, cererea a fost depusă de către Oleg Bolotnicov. „Pentru a...
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP, citat de Agerpres. Germania a reintrodus în numele „securității interne” controale temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie...
Oficial rus: Condamnarea Evgheniei Guțul însemană continuarea „operațiunii militare speciale. În aceste condiții, este evident: un simplu armistițiu cu Ucraina nu va fi suficient” # Ziarul de Garda
Condamnarea bașcanei Evghenia Guțul înseamnă continuarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina, a declarat membrul Comitetului pentru Apărare și Securitate al Consiliului Federației din Rusia și „senator” din regiunea Herson din Ucraina, parțial ocupată de Rusia, Konstantin Basiuk. „Sentința lui Guțul este un semnal către toate forțele rusofone și pro-ruse din țările post-sovietice: orice disidență va...
LIVE TEXT/ Ucraina a atacat o rafinărie din Krasnodar. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:35 Avioanele de vânătoare ale Direcției principale de informații a Ministerului Apărării ucrainean și ale Forței sistemelor fără pilot au lovit rafinăria de petrol Afipskii din regiunea Krasnodar, a raportat Statul major al Forțelor Armate ucrainene, potrivit hromadske. După cum subliniază instituția, volumul anual de rafinare a petrolului la această fabrică este de 6,25...
R. Moldova va fi reprezentată în premieră la Jocurile Mondiale, la probele de Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai # Ziarul de Garda
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi, 7 august, Drapelul de Stat al R. Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. R. Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO,...
Rusia și India discută despre un „parteneriat strategic” după majorarea tarifelor vamale de către Trump # Ziarul de Garda
Preşedintele rus Vladimir Putin vrea să efectueze o vizită în India până la sfârșitul anului, a anunţat joi, 7 august, în timpul unei vizite la Moscova, consilierul indian pentru securitate naţională, Ajit Doval, într-un moment de presiuni comerciale din partea Statelor Unite, care vor să forţeze India să-şi diminueze relaţiile cu Rusia, în special achiziţiile...
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi, 7 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august, potrivit TVR Moldova. UPDATE 16:06 Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru,...
16:00
Doi europarlamentari fac apel către statele membre să pună în aplicare legea privind libertatea presei # Ziarul de Garda
Pe 8 august 2025, în toate țările UE intră în vigoare Actul european pentru libertatea presei (EMFA). În acest context, vicepreședintele Parlamentului European Sabine Verheyen și președintele Comisiei pentru cultură și educație Nela Riehl au făcut un apel către statele membre să pună în aplicare legea, potrivit unui comunicat al Parlamentului Europei. Sabine Veheyen, care...
Vladimir Putin a numit țara care ar putea organiza întâlnirea sa cu Donald Trump. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute” # Ziarul de Garda
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin a numit Emiratele Arabe Unite drept unul dintre locurile potrivite pentru o întâlnire cu omologul său, Donald Trump, scrie Meduza. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite. Cred că vom decide, dar...
R. Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027 # Ziarul de Garda
Decizia a fost luată pe 7 august, la Chișinău, în urma discuțiilor dintre secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, responsabil de domeniul transporturilor, Serhii Derkach. Liberalizarea transportului bilateral și de tranzit reduce barierele birocratice, eficientizează circulația mărfurilor și contribuie la scăderea costurilor logistice atât...
Rata de înmatriculare în liceu, în creștere în 2025, arată datele de după prima etapă de admitere # Ziarul de Garda
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, peste 11 200 de elevi au fost deja înmatriculați, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Această cifră reprezintă 46% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,7 puncte...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo care vizează zonele centru și sud ale țării, unde în perioada 8-14 august se prevede „pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, scrie SHS.
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi, 7 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august, potrivit TVR Moldova. Controlul judiciar pe numele lui Nicanor Ciochină expiră pe 9...
LIVE TEXT/ Procuratura Ucrainei acuză conducerea centrului de detenție provizorie din Taganrog de torturarea ucrainenilor. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:06 Biroul Procurorului General al Ucrainei a acuzat conducerea centrului de detenție provizorie din Taganrog de torturarea ucrainenilor, scrie BBC. Jurnalista Viktoria Roșcina s-a numărat printre persoanele torturate în acest centru. Potrivit Biroului Procurorului General al Ucrainei, jurnalista a fost „supusă torturii sistemice, bătăilor, umilințelor, amenințărilor, restricțiilor severe privind accesul la asistență medicală, apă...
Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație. Patru persoane au fost arestate, dintre care și o minoră # Ziarul de Garda
Oamenii legii au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Acțiunile de urmărire penală au fost efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii...
Țigarete și tutun ascunse pentru a fi transportate ilicit, depistate în postul vamal Cahul # Ziarul de Garda
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun. Documentat pe caz este șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul...
BNM a decis reducerea ratei dobânzii. „S-au reluat măsurile de relaxare a politicii monetare” # Ziarul de Garda
Astăzi, 7 august, omitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 6,50% până la 6,25%, se arată în comunicatul de presă al BNM. Astfel, au mai fost stabilite următoarele rate de dobândă: „Ciclul restrictiv al politicii monetare a luat sfârșit. Astfel, în continuare, Banca Națională...
În Chișinău au fost depuse peste 9500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I # Ziarul de Garda
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală. Procesul de înregistrare are loc pe platforma https://escoala.chisinau.md, transmite MOLDPRES. Conform municipalității, în clasa I se înscriu obligatoriu, fără probe de concurs, toți copiii din districtul școlar corespunzător, care au împlinit vârsta de șapte ani până la începutul...
Val de apeluri false la 112, generate de roboți și inteligență artificială. Precizările MAI # Ziarul de Garda
În ultimele zile, Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 a recepționat un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Despre acest lucru informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat. Mai exact, în ultima săptămână s-au înregistrat aproape 45 000 de apeluri, dintre care aproximativ...
Taxele vamale impuse de SUA pentru R. Moldova intră în vigoare astăzi. MDED: „Discuțiile cu partea americană continuă” # Ziarul de Garda
Tariful vamal de 25% pentru toate produsele importate din R. Moldova în Statele Unite ale Americii a intrat în vigoare astăzi, 7 august, a confirmat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru ZdG. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat în august un decret care impune o creștere a tarifelor vamale pentru zeci de ţări din întreaga...
Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949. Focul a devastat peste 16 mii de hectare. O persoană a fost ucisă # Ziarul de Garda
Pompierii francezi se luptă pentru a treia zi la rând pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele aproape opt decenii, care a devastat peste 16 mii de hectare, a ucis o persoană şi a distrus zeci de locuinţe, informează agenția de știri Reuters. Imaginile transmise de Reuters...
„Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana… Moarte”. Membra CSM, magistrata care a creat completele specializate, amenințată (și ea) cu moartea # Ziarul de Garda
Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, actuală membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cea care a creat completele specializate în cadrul instanței, inclusiv cele care examinează cazurile de corupție, a fost amenințată și ea cu moartea, la fel ca și magistrata Ana Cucerescu. „Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana. Tu...
NATO asigură Lituania că Alianța este pregătită să o apere, după incidentele când drone rusești au pătruns în țara baltică # Ziarul de Garda
NATO a asigurat miercuri, 6 august, autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, citat de Agerpres. „Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys,...
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile. Locul a fost stabilit” # Ziarul de Garda
Administrațiile prezidențiale a Rusiei și SUA au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile, relatează agenția rusă de presă IFAX, citându-l pe consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, transmite Sky News. Oficialul ar fi declarat că toate părțile au început să lucreze la detalii. „La sugestia părții americane,...
Peste jumătate din solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau în continuare afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO), citat de Agerpres. Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente față de media perioadei 2012-2024...
Fundațiile pentru pilonii liniei electrice Vulcănești – Chișinău au fost construite în proporție de 93% # Ziarul de Garda
Peste 93% din fundații pentru piloni au fost construite, iar circa 75% dintre piloni sunt asamblați, în cadrul lucrărilor pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri...
Când și cum a ajuns inculpata Guțul vecină cu judecătoarea Cucerescu, cea care-i examina dosarul penal? # Ziarul de Garda
Ana Cucerescu și Evghenia Guțul au ajuns vecine de bloc, după ce bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, s-a mutat cu traiul în blocul în care locuia magistrata după ce a fost plasată în arest la domiciliu. ZdG a constatat, conform datelor cadastrale, că apartamentul în care Guțul își ispășea pedeapsa...
Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din...
Salvatorii și pompierii au întreprins peste 40 de misiuni în urma intensificării vântului și ploilor # Ziarul de Garda
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din țară în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru...
Furnizorul de servicii media „Next TV” a fost sancționat cu 15 mii de lei de către Consiliul Audiovizualului # Ziarul de Garda
Ca urmare a unui control dispus de Consiliul Audiovizualului (CA) în mai 2025, privind respectarea de către Furnizorul de servicii media „Next TV” a Concepției generale a serviciului media audiovizual de televiziune, s-a constatat că postul înregistrează devieri de la prevederile documentului aprobat prin decizia autorității de reglementare. CA amintește faptul că „Next TV” a...
LIVE TEXT/ Peste 100 de drone, lansate noaptea trecută asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 În noaptea de 7 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu 112 drone de atac Shahed și drone de imitație de diferite tipuri, au informat forțele aeriene ale Ucrainei. Atacul aerian a fost respins. Potrivit datelor preliminare, au fost doborât și neutralizate 89 de drone de tip Shahed și drone de imitație de...
MDED: În ultimele șapte luni, antreprenorii au beneficiat de compensații la electricitate în sumă de 81,1 milioane de lei # Ziarul de Garda
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Dezvoltării (MDED). În aceste șapte luni, 721 de...
VIDEO/ Ar fi însușit un milion de lei din avansuri sub pretextul organizării importului automobilelor, însă automobilele nu au ajuns la destinatari # Ziarul de Garda
Un ucrainean de 37 ani, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000000 de lei. Activitatea infracțională a fost documentată de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS...
