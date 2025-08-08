Prognoza meteo pentru 8 august

07:30

La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 11 bani, transmite Noi.md. Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 8 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6397 lei pentru un euro