Prognoza meteo pentru 8 august
Noi.md, 8 august 2025 07:30
Astăzi, meteorologii prognozează vreme caniculară și cer senin pe întreg teritoriul țării.Precipitațiile sînt puțin probabile.Vîntul va sufla slab, predominant din nord-est.În sudul țării, ziua va fi foarte caldă, cu temperaturi de +29...+31°C.În regiunile centrale se vor înregistra +27...+29°C, iar în nord — +24...+26°C.
PAS, sesizare la CEC să interzică Partidului „Inima Moldovei” să le „denigreze imaginea și reputația” la proteste: „Utilizează simbolul nostru cu mesaje defăimătoare”Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înaintat o sesizare către Comisia Electorală Centrală, prin care cere să interzică Partidului „Inima Moldovei” să utilizeze numele și simbolurile PAS „într-un mod negativ, atît în campania
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 11 bani, transmite Noi.md. Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 8 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6397 lei pentru un euro
Igor Crapivca: „Trebuie să punem ordine în haosul economic. Moldova poate deveni o putere industrială” # Noi.md
Directorul general al companiei Orvento Metal, Igor Crapivca, a susținut o amplă intervenție în cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale organizate de Alianța „MOLDOVENII”, pledînd pentru o reorganizare profundă și strategică a tuturor ramurilor economice ale Republicii Moldova. El a adus o analiză structurală a situației curente și a propus soluții concrete.„O strategie reală înseamnă
FC Barcelona a anunţat oficial că îi retrage temporar banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, în contextul unei proceduri disciplinare deschise de club împotriva sa.Din această cauză, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de fundașul Ronald Araujo, care devine astfel noul căpitan al echipei catalane, transmite realitateasportiva.netDecizia vine după ce Ter Stegen a r
Vasile Chirtoca: „Sistemul bancar încurajează importurile în detrimentul dezvoltării economiei” # Noi.md
„Creditele în valută sînt de două ori mai ieftine, dar pot fi cheltuite numai pentru produse străine”, a criticat Vasile Chirtoca, șeful DAAC Hermes, actuala politică financiară a statului.În cadrul celei de-a patra Mese rotunde naționale de la Chișinău, președintele DAAC Hermes, Vasile Chirtoca, a declarat că sistemul bancar este corupt și stimulează importurile în detrimentul economiei națio
Thomas Muller începe o nouă aventură pe final de carieră.Fotbalistul german s-a transferat la clubul canadian Vancouver Whitecaps după ce pînă la aproape 36 de ani ai săi a jucat doar la Bayern Munchen, transmite moldova1.mdThomas Muller a semnat cu Vancouver Whitecaps un contract scadent la finalul anului calendaristic 2026. Muller a părăsit, astfel, pentru prima dată Bundesliga germa
În Moldova, legea trebuie să fie una pentru toți și trebuie aplicată în mod egal în privința tuturor, inclusiv a reprezentanților guvernării, ceea ce va contribui în final la dezvoltarea țării, dar dacă va fi utilizată de autorități doar pentru a se răzbuna pe oponenți, atunci acest lucru nu va duce la rezultate bune.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța
Descoperire care rescrie istoria umanității: Unelte vechi de 1,5 milioane de ani ale une specii umane necunoscute # Noi.md
Arheologii au descoperit în insula Sulawesi, din Indonezia, unelte de piatră vechi de pînă la 1,5 milioane de ani, semn că o specie umană arhaică necunoscută ar fi ajuns în regiune cu mult înainte de apariția omului modern.O echipă internațională de cercetători a anunțat descoperirea unor unelte de piatră datate între 1,04 și 1,48 milioane de ani în insula indoneziană Sulawesi, potrivit unui s
Pasajul de pe strada Muncești, renovat din temelii: "Din veceu public – spațiu sigur și modern" # Noi.md
Pasajul subteran situat pe strada Muncești 800, din sectorul Botanica, trece printr-un amplu proces de reabilitare, anunță Primăria Chișinău.Timp de ani buni, locul a fost într-o stare deplorabilă și devenise practic inutilizabil, fiind frecvent folosit drept toaletă publică. Acum, autoritățile promit o transformare completă.Lucrările sînt în plină desfășurare. Potrivit informațiilor furni
Nopţile de 11 spre 12 august şi 12 spre 13 august sînt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori Perseide, informează Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Maximul va fi în ziua de 12 august, precizează sursa citată, pe Facebook. Anul acesta, lumina Lunii va deranja observaţiile, astrul aflîndu-se pe cer toată noaptea, transmite stirileprotv.ro"Luna va fi pe cer pe tot p
Rechinii au fost văzuți lîngă țărm în orașul turcesc Bodrum, transmite canalul Telegram SHOT. Salvatorii au fost nevoiți să scoată de urgență toți turiștii din apă.{{829876}}Cîțiva rechini și delfini au fost observați cu ajutorul dronelor.Se pare că rechinii se deplasau unul după altul. Turiștii au fost nevoiți să aștepte pînă cînd aceștia au părăsit zona de coastă. Potrivit canalului, tur
Jane Etta Pitt, mama actorului american, Brad Pitt, a murit la vîrsta de 84 de ani.Jane Etta Pitt, fost consilier familial, a decedat în urmă cu cîteva zile, vestea devenind cunoscută după ce una dintre nepoatele sale a scris pe Instagram un mesaj emoţionant de rămas-bun pentru bunica sa.{{824127}}„Draga mea bunică, Jane Etta, nu eram pregătiţi să te pierdem, dar faptul că ştiim că în sfîr
Jurnalistul american, Alec Luhn, a fost găsit în viaţă după ce dispăruse cu o săptămînă în urmă în timp ce se afla singur într-o drumeţie într-un parc naţional din sud-vestul Norvegiei.Soţia lui Luhn, Veronika Silchenko, a distribuit la începutul săptămînii o postare în rețelele sociale, în care spunea că soţul ei a fost văzut ultima dată pe 31 iulie în oraşul Odda, în timp ce se afla singur î
Primul test cuprinzător de verificare a aterizării și decolării sondei de expediție pe Lună ”Lanyue” a fost finalizat cu succes la locul de experimentare din prefectura Huailai, provincia Hebei, potrivit Oficiului Ingineriei Spațiale cu Echipaj Uman a Chinei (CMSEO).Evenimentul constituie o etapă de importanță crucială în cercetarea și dezvoltarea proiectului Chinei de explorare a Lunii cu ec
„Cînd o firmă de construcții ia bani de la bancă și cumpără materiale de construcții din străinătate, noi rămînem cu case, dar fără bani”, a explicat mecanismul scurgerii de capital președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca.Liderul partidului Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a declarat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău că trebuie să trecem de la o economie de impo
Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global de la începutul monitorizărilor meteorologice, au anunțat joi oamenii de știință ai Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene.Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost în iulie de 16,68 grade Celsius, cu 0,45 grade peste media perioadei 1991-2020 pentru această lună.
Un studiu publicat în revista Nature arată că medicamente frecvent prescrise, inclusiv pentru afecțiuni cardiace și psihice, pot altera echilibrul delicat al bacteriilor intestinale, crescând riscul de infecții.Deși se știe de mult timp că antibioticele pot perturba microbiomul intestinal, cercetări recente aduc în prim-plan o descoperire majoră: și alte medicamente, care nu sunt antibiotice,
HBO a promis să corecteze unele detalii pe care creatorii filmelor despre Harry Potter le-au omis. Este vorba despre Pălăria Distribuitoare, unul dintre principalele artefacte ale Hogwarts.În cărțile lui J. K. Rowling, scena distribuției din „Piatra filosofiei” era mult mai profundă: pălăria posedă mintea fondatorilor Hogwarts, poate evalua nu numai abilitățile elevului, dar și calitățile sale
Multe provincii și municipalități din China au prezentat rezultatele economice pentru prima jumătate a anului, datele arătînd că Produsul Intern Brut (PIB) al provinciilor Guangdong și Jiangsu a depășit 6 trilioane yuani, scrie romanian.cgtn.comRata de creștere a PIB-ului în 20 de provincii, regiuni autonome și municipalități, inclusiv Tibet, Gansu și Xinjiang, a fost peste nivelul național, d
Judecătoarea Ana Cucerescu nu este singura vizată de amenințări cu moartea. Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău și actuala membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost ținta unor intimidări similare, membra CSM primind mesaje de amenințare și fotografii cu persoane decapitate.Livia Mitrofan a depus o plîngere la poliție, iar oamenii legii nu exclud că
James Cameron va realiza un film despre bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki # Noi.md
Regizorul canadian James Cameron, care a realizat filmele „Terminator”, „Avatar” și „Titanic”, a început să scrie scenariul pentru următorul său film, relatează CNN.Potrivit postului de televiziune, este vorba despre ecranizarea cărții documentare „Fantomele din Hiroshima”, scrisă de americanul Charles Pellegrino. Cameron a spus că îl cunoaște din vremea filmului „Titanic” și că îi place opera
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 8–14 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.În acest context, venim cu un set de recomandări pentru prevenirea incendiilor de vegetație.În condiții de vînt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere poate declanșa incendii de proporții.Îndemnăm cetățenii să dea dovadă de re
Vineri, 8 august, Pămîntul va fi afectat de o furtună magnetică, care va fi cea mai puternică din ultimele două luni.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Cosmice al Academiei Ruse de Științe.{{825474}}Potrivit datelor oamenilor de știință, recent a avut loc o erupție solară puternică, care va duce la perturbări geomagne
O gunoiște din comuna Țipala a fost cuprinsă de flăcări.Din imaginile se observă cum un fum negru și dens se ridică deasupra localității, transmite Unimedia.Din spusele martorilor, pompierii încă nu au intervenit la fața locului.
Ministerul de Finanțe a transmis că Agenția internațională de rating S&P a păstrat ratingul de credit suveran al Chinei la „A+” și perspectiva la „stabilă”, fapt care arată că S&P recunoaște reziliența creșterii economice și eficacitatea controlului datoriei Chinei, scrie romanian.cgtn.comAcesta a mai anunțat că în prima jumătate a anului 2025, guvernul chinez a răspuns activ la schimbările ra
R. Moldova și SUA vor aprofunda relațiile de colaborare în domeniul apărării. Angajamentul a fost reiterat joi, 7 august, la întrevederea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, și Însărcinatul cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat.Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării, transmite Moldova1.{{830094}}Oficialii au discutat desp
Un nou teren de joacă a fost amenajat în curtea blocului din strada Miorița 5/4 din capitală, notează Noi.md.Au fost instalate tobogane și structuri de joacă. Totodată, au fost amplasate elemente de mobilier urban, bănci și coșuri de gunoi.Zona a fost împrejmuită pentru siguranță, iar solul-completat cu un strat fertil de cernoziom unde va fi semănată iarbă.În imediata vecinătate de te
Guvernul italian a aprobat construirea unui pod peste strîmtoarea Messina, în valoare de 13,5 miliarde de euro, care va lega peninsula Apenină de Sicilia, relatează Politico. Dacă va fi construit, podul cu o lungime de 3,3 km va deveni cel mai lung pod suspendat din lume.Comitetul interministerial pentru planificare economică și dezvoltare durabilă a confirmat fezabilitatea proiectului. Constr
O intervenție emoționantă, imprevizibilă și plină de bucurie s-a produs în amiaza zilei de ieri, 6 august, cînd o echipă din cadrul SAMU Strășeni a ajutat la nașterea unui băiețel sănătos chiar în timpul transportului spre spital.La ora 11:51, o gravidă de 29 ani a sunat la Serviciul 112 și a solicitat ambulanța pentru că era la a VII-a naștere și avea contracții frecvente. În 6 minute, echipa
Un deranjament la rețeaua de contact a fost înregistrat în această dimineață pe strada Uzinelor din Chișinău, în direcția spre strada Ismail. Din acest motiv, circulația troleibuzelor din zonă este afectată.Ruta nr. 7 circulă doar pînă la cercul Tutun-CTC.{{828747}}Ruta nr. 13 spre Centru a fost deviată și circulă pe bd. Mircea cel Bătrîn – str. A. Russo – str. B. Voievod – bd. Renașterii
Comerțul exterior de mărfuri al Chinei, creștere de 3,5% în primele șapte luni ale lui 2025 # Noi.md
Administrația Generală a Vămilor din China a anunțat joi că, în primele șapte luni ale anului în curs, comerțul exterior de mărfuri al Chinei a menținut o tendință ascendentă, cu o valoare totală a import-exportului de 25,7 trilioane de yuani, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie romanian.cgtn.com. Ritmul de creștere a fost cu 0,6 procente mai mare decît cel din
Rezultatele celei de-a doua ediții a concursului de proiecte investiționale finanțate de CNAM # Noi.md
Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a desemnat cîștigătorii celei de-a doua ediții a concursului de proiecte finanțate în 2025 din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.Astfel, 12 proiecte vor fi finanțate pînă la finele anului curent, notează Noi.md.{{822943}}A
Clubul de fotbal Petrocub din Hîncești a anunțat oficial încetarea colaborării cu trei dintre jucătorii săi.Este vorba despre fotbaliștii moldoveni Alex Gutium și Danu Spătaru, precum și despre fundașul camerunez Cedric Ngah, care va juca în Irak.Potrivit Media Sport, Alex Gutium s-a alăturat echipei în luna martie a acestui an. În această perioadă, fundaşul moldovean de dreapta în vîrstă
Mai mult de jumătate dintre solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau încă afectate de secetă în intervalul 11–19 iulie 2025, conform unei analize AFP bazate pe datele Observatorului European al Secetei (EDO).Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente faţă de media perioadei 2012-2024 este cel mai ridicat înregistrat în această perioadă a anului de la începutul observaţiilor
Victor Marahovschi: „Cel care renunță public la rădăcinile Moldovei lucrează nu pentru țară, dar împotriva ei” # Noi.md
Guvernarea din Moldova trebuie să consolideze suveranitatea internă a țării nu cu lozinci, dar cu fapte concrete, și să nu renunțe la fundamentele juridice, istorice și politice ale statalității noastre, deoarece cel care renunță public la originile Moldovei nu lucrează pentru țară, dar împotriva ei.Această opinie a fost exprimată de juristul Victor Marahovschi, secretarul general al partidulu
Un focar de pestă porcină africană PPA a fost găsit în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, într-o gospodărie neprofesională, unde au fost infectate opt animale.În acest context, astăzi, 7 august, a fost convocată de urgență ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, la care au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului
Autoritățile raionale din Căușeni vor să reconfigureze circulația rutieră și să lărgească partea carosabilă cu aproape un metru.Reprezentanții Consiliului Raional Căușeni vor să reconfigureze circulația rutieră și să lărgească partea carosabilă cu aproape un metru. Ei au cerut Autorității Naționale a Drumurilor permisiunea de a extinde o porțiune din strada Alexei Mateevici.{{829674}}Autor
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate și 16.000 de pacienți au fost tratați în primele șase luni din 2025 la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din capitală.Potrivit administrației IMU, instituția dispune de o infrastructură solidă, cu 650 de paturi repartizate în opt departamente și 24 de secții specializate, un bloc operator cu 15 săli moderne, Centrul Național de Epil
„Termoelectrica” informează consumatorii din sectorul Centru al capitalei despre executarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, care alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră circa 1000 de locuitori ai capitalei din str. Valea Dicescu și Șoseaua Hîncești.În acest context, deconectarea și finalizarea integrală a reparației capitale a rețelei termice din str. Valea D
La Postul Vamal Chișinău 4 (Poșta), o declarație vamală inițial admisă pe culoarul verde a fost redirecționată către un control detaliat, ca urmare a semnalării unui risc privind clasificarea tarifară a unui echipament medical de ultimă generație.Verificările făcute de către funcționarii vamali au confirmat că marfa fusese încadrată greșit, ceea ce ar fi condus la aplicarea unei taxe vamale de
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a numit posibilă o întîlnire cu liderul ucrainean Vladimir Zelenski.„Am spus deja de mai multe ori că, în general, nu am nimic împotrivă [întîlnirii cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski], este posibil, dar pentru asta trebuie create anumite condiții”, a declarat președintele FR, potrivit rbc.{{830072}}Putin a adăugat că pînă la crearea acestor co
Pasagerii Ryanair care intenționează să zboare în Spania — de exemplu, la Barcelona, Palma de Mallorca sau Tenerife — riscă să se confrunte cu inconveniente majore.Filiala spaniolă a sindicatului UGT a anunțat greva angajaților serviciilor de asistență la sol ale companiei aeriene, relatează Bild.{{829660}}Potrivit canalului de televiziune RTVE, protestul este legat de „sancțiunile împot
Procuratura Generală: Extrădarea lui Plahotniuc din Grecia va fi examinată pe 13 august 2025 # Noi.md
Cererea de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahoniuc din Grecia, transmisă oficial pe 24 iulie 2025, va fi examinată de Curtea de Apel Atena în data de 13 august 2025, transmite Noi.mdAcest lucru a fost relatat de Procuratura Generală a Republicii Moldova.Potrivit instituției, procurorii moldoveni mențin un dialog constant cu autoritățile competente din Grecia, insistînd asupra grav
În prezent, în sistemele naționale sînt înregistrate 59 715 de permise de conducere ale cetățenilor Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană, transmite Noi.md.Conform datelor recente extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, 41 223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sînt înmatriculate cu
Participanții la masa rotundă au propus schimbarea politicii bancare pentru stimularea economiei naționale.Participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională au identificat probleme sistemice în sectorul financiar-bancar din Moldova, relatează NOI.Președintele DAAC Hermes, Vasile Chirtoca, a declarat că sistemul bancar este corupt, deoarece stimulează importurile în detrimentul economi
Sofia Rotaru s-a întors pe rețelele de socializare în ziua ei de naștere, după o pauză de trei ani # Noi.md
Cîntăreața Sofia Rotaru împlinește 78 de ani pe 7 august. Cu această ocazie, artista, care aproape nu apare în spațiul public, a apărut pe străzile Kievului.{{830027}}Fanii celebrității au inundat-o cu urări de la mulți ani, relatează focus.ua.Este interesant că ultima postare a cîntăreței a fost exact acum trei ani. Atunci ea a sărbătorit 75 de ani în satul natal, Marșineț, din Bucovina
Semafoare pietonale moderne, instalate într-unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din sectorul Rîșcani # Noi.md
Semafoare pietonale au fost instalate la intersecția străzilor Kiev – bd. Moscova – Alecu Russo – Bogdan Voievod, una dintre cele mai intens circulate zone din oraș, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei capitalei, în zona complexului comercial „Soiuz” și a restaurantului McDonald's de pe bd. Moscova, au fost puse în funcțiune două semafoare pietonale cu LED, dotate cu timer, butoane pentru semn
Lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Ginta Latină din capitală se apropie de final. În prezent, se lucrează la amenajarea spațiilor verzi și montarea indicatoarelor rutiere, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, proiectul, care face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii capitalei, a vizat transformarea completă a trotuarelor.Print
