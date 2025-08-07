Rechinii au speriat turiștii într-o stațiune populară din Turcia 

17:00

Insula Thassos din Grecia, o destinație de vacanță populară printre moldoveni, se confruntă cu incendii de vegetație izbucnite pe patru fronturi. Focarele ar fi fost declanșate de fulgerele care au însoțit o furtună declanșată în nordul Mării Egee.Cel mai mare incendiu a fost raportat în zona Skala Prinos, aflată în apropierea unei plaje frecventate de turiști, transmite Noi.md cu referire la