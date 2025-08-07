Un bărbat și un copil, morţi după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă

23:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zeleski a confirmat miercuri că a avut o discuţie cu preşedintele SUA, Donald Trump, dar şi cu lideri europeni despre vizita trimisului special american, Steve Witkoff, la ... Post-ul Zelenski, după ce a vorbit cu Trump şi cu mai mulţi lideri europeni: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează” apare prima dată în Unica.md.