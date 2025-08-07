Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei
Unica.md, 7 august 2025 17:30
Ucraina a lansat joi, 7 august, un atac masiv cu drone asupra mai multor obiective militare rusești din peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă din 2014. Potrivit serviciului secret al ... Post-ul Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
17:40
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie ... Post-ul Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată de Curtea de Apel Atena apare prima dată în Unica.md.
17:40
Prima pădure comunitară din Moldova, plantată la Roșcani, Anenii Noi, pe un teren degradat # Unica.md
La Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară din Republica Moldova, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi. Proiectul, inițiat în 2021 de ... Post-ul Prima pădure comunitară din Moldova, plantată la Roșcani, Anenii Noi, pe un teren degradat apare prima dată în Unica.md.
17:40
Dosarul „Șor”: Peste 146 de milioane de lei cheltuiți ilegal pentru proteste, salarii și transport. Detalii din sentința Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan # Unica.md
Partidul „Șor”, declarat neconstituțional, a cheltuit cel puțin 146 de milioane de lei în 2022 pentru proteste plătite, salarii, chirii și transport, utilizând fonduri provenite din surse interzise de lege. ... Post-ul Dosarul „Șor”: Peste 146 de milioane de lei cheltuiți ilegal pentru proteste, salarii și transport. Detalii din sentința Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan apare prima dată în Unica.md.
Acum 10 minute
17:30
Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei # Unica.md
Ucraina a lansat joi, 7 august, un atac masiv cu drone asupra mai multor obiective militare rusești din peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă din 2014. Potrivit serviciului secret al ... Post-ul Dronele ucrainene au lovit ținte strategice în Crimeea. Nave, radare și instalații militare, afectate de atacurile serviciului secret al armatei apare prima dată în Unica.md.
17:30
Un bărbat din orașul Drochia a fost sancționat contravențional cu 30 de unități convenționale, echivalentul a 1 500 de lei, după ce a fost surprins în stare avansată de ebrietate ... Post-ul Cu cât a fost amendat un bărbat din Drochia pentru apel fals la 112 apare prima dată în Unica.md.
17:30
Miercuri seara, 6 august, în satul Șipca de pe malul stâng al Nistrului, un incendiu a izbucnit într-o zonă naturală care a cuprins aproximativ 73 de hectare de vegetație, distrugând ... Post-ul Incendiu în satul Șipca: 73 de hectare și șapte case au ars apare prima dată în Unica.md.
17:30
Tragedie la Cahul: Minorul dat dispărut a fost găsit decedat într-un râu din apropierea localității # Unica.md
Căutările pentru minorul dispărut din localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, s-au încheiat tragic. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, băiatul dat dispărut la data de 5 august 2025 a fost ... Post-ul Tragedie la Cahul: Minorul dat dispărut a fost găsit decedat într-un râu din apropierea localității apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
15:30
Detalii despre propunerile de pace ale lui Donald Trump pentru Vladimir Putin. Moscova ar urma să primească foarte mult # Unica.md
Negocierile dintre Statele Unite și Rusia privind un posibil armistițiu în Ucraina au ajuns într-un punct critic, iar detaliile propunerii americane pentru Moscova încep să iasă la iveală. Potrivit surselor ... Post-ul Detalii despre propunerile de pace ale lui Donald Trump pentru Vladimir Putin. Moscova ar urma să primească foarte mult apare prima dată în Unica.md.
15:30
Creștere semnificativă a numărului de companii cu capital străin înregistrate în Moldova. Din ce țări vin investițiile? # Unica.md
În perioada 2021-2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 2.109 companii cu capital străin și mixt, arată datele Agenției Servicii Publice. Statisticile reflectă o creștere treptată a acestui indicator în ... Post-ul Creștere semnificativă a numărului de companii cu capital străin înregistrate în Moldova. Din ce țări vin investițiile? apare prima dată în Unica.md.
15:10
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru obținerea permiselor de conducere eliberate de autoritățile moldovenești. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă a numărului de permise de ... Post-ul Tot mai mulți locuitori din Transnistria solicită permise de conducere moldovenești apare prima dată în Unica.md.
14:20
Trei bărbați și o minoră de 17 ani, reținuți pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari la Ciocana # Unica.md
Trei bărbați și o minoră de 17 ani au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În urma perchezițiilor efectuate de ofițerii ... Post-ul Trei bărbați și o minoră de 17 ani, reținuți pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari la Ciocana apare prima dată în Unica.md.
14:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că este pregătit să se întâlnească în curând cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a găsi o soluție la conflictul din Ucraina. Declarația ... Post-ul Presa rusă: SUA și Rusia negociază direct soluții pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
14:10
Ilan Șor jonglează din nou cu miliarde: imperiu financiar pentru ocolirea sancțiunilor Rusiei, cu filiere din Kârgâzstan până în Dubai # Unica.md
Cândva intrat în istoria Republicii Moldova drept unul dintre arhitecții „furtului miliardului”, Ilan Șor revine în prim-planul afacerilor cu miliarde – de această dată sub controlul și cu sprijinul direct ... Post-ul Ilan Șor jonglează din nou cu miliarde: imperiu financiar pentru ocolirea sancțiunilor Rusiei, cu filiere din Kârgâzstan până în Dubai apare prima dată în Unica.md.
14:10
Serviciul 112, vizat de un val de apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Autoritățile încearcă să identifice sursa atacurilor # Unica.md
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 se confruntă cu un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Aceste apeluri ... Post-ul Serviciul 112, vizat de un val de apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Autoritățile încearcă să identifice sursa atacurilor apare prima dată în Unica.md.
14:00
Naștere emoționantă în ambulanță, în raionul Strășeni: O tânără de 29 de ani a adus pe lume al șaptelea copil, asistată de echipa medicală de urgență # Unica.md
O intervenție emoționantă a avut loc miercuri, 6 august, în raionul Strășeni, unde o echipă de asistență medicală urgentă a asistat la nașterea unui băiețel perfect sănătos, chiar în ambulanță, ... Post-ul Naștere emoționantă în ambulanță, în raionul Strășeni: O tânără de 29 de ani a adus pe lume al șaptelea copil, asistată de echipa medicală de urgență apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
13:30
Familia Crețu a sărbătorit aseară o nuntă de poveste la o vinărie din țară, unde mătușa Dorina, cunoscută publicului drept Dora (de unde a luat numele personajului creat de Emilian ... Post-ul Nuntă în familia Crețu: Mătușa Dora, soacră mare apare prima dată în Unica.md.
13:30
Toaleta publică care a costat 2,4 milioane de lei, amplasată în Scuarul Catedralei din Chișinău # Unica.md
O toaletă publică modernă, realizată de Primăria Chișinău în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului”, a stârnit controverse după ce s-a aflat că investiția a ajuns la 2,4 milioane de lei. Amplasarea ... Post-ul Toaleta publică care a costat 2,4 milioane de lei, amplasată în Scuarul Catedralei din Chișinău apare prima dată în Unica.md.
13:10
Trenul direct București–Kiev va fi reintrodus, cu tranzit prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani # Unica.md
Trenul direct dintre București și Kiev va reveni în circulație, traversând Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor din ... Post-ul Trenul direct București–Kiev va fi reintrodus, cu tranzit prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani apare prima dată în Unica.md.
13:10
Compensații la energia electrică în valoare de peste 81 de milioane de lei, acordate antreprenorilor din R. Moldova # Unica.md
Un număr de 721 de antreprenori din R. Moldova au beneficiat, în perioada ianuarie – iulie curent, de compensații pentru energia electrică în valoare totală de 81,1 milioane de lei. ... Post-ul Compensații la energia electrică în valoare de peste 81 de milioane de lei, acordate antreprenorilor din R. Moldova apare prima dată în Unica.md.
13:10
Întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea avea loc săptămâna viitoare. Locul întâlnirii a fost deja agreat # Unica.md
Săptămâna viitoare, în intervalul 11–17 august, ar putea avea loc o întâlnire la nivel înalt între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ... Post-ul Întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea avea loc săptămâna viitoare. Locul întâlnirii a fost deja agreat apare prima dată în Unica.md.
13:00
Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază la 6,25% anual, marcând relansarea graduală a economiei # Unica.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 7 august, să reducă rata de bază cu 0,5 puncte procentuale, de la 6,75% la 6,25% anual. ... Post-ul Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază la 6,25% anual, marcând relansarea graduală a economiei apare prima dată în Unica.md.
13:00
Ucrainean reținut în Republica Moldova, suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari # Unica.md
Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și ... Post-ul Ucrainean reținut în Republica Moldova, suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari apare prima dată în Unica.md.
13:00
Noile tarife vamale impuse de SUA intră în vigoare: Vinurile moldovenești, printre cele mai afectate de taxa de 25% # Unica.md
Noile tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare joi, 7 august, iar Republica Moldova se numără printre statele vizate. Toate produsele moldovenești exportate pe piața ... Post-ul Noile tarife vamale impuse de SUA intră în vigoare: Vinurile moldovenești, printre cele mai afectate de taxa de 25% apare prima dată în Unica.md.
13:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul invocă riscul de eschivare de la proces # Unica.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive. Procurorul ... Post-ul Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul invocă riscul de eschivare de la proces apare prima dată în Unica.md.
12:50
Tentativă de omor la Bogzești, Telenești: Un tânăr de 25 de ani și-a atacat consăteanul cu o furcă # Unica.md
Un incident violent a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:12, în localitatea Bogzești din raionul Telenești. Un tânăr de 25 de ani a fost încătușat de polițiști după ... Post-ul Tentativă de omor la Bogzești, Telenești: Un tânăr de 25 de ani și-a atacat consăteanul cu o furcă apare prima dată în Unica.md.
12:50
Alte 9.500 de EcoVouchere, în valoare de 6.000 lei fiecare, distribuite familiilor cu copii și vârstnici pentru achiziția de electrocasnice eficiente energetic # Unica.md
Programul EcoVoucher continuă să sprijine familiile cu copii și gospodăriile unde locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, oferindu-le posibilitatea de a reduce factura la energia electrică. În ... Post-ul Alte 9.500 de EcoVouchere, în valoare de 6.000 lei fiecare, distribuite familiilor cu copii și vârstnici pentru achiziția de electrocasnice eficiente energetic apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
10:30
Trei zile de distracție la Orheiul Vechi! Festivalul Lupilor 2025 lansează și o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentul # Unica.md
Între 8 și 10 august 2025, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” va avea loc ediția aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor. Muzică, natură, focuri de tabără, două scene și ... Post-ul Trei zile de distracție la Orheiul Vechi! Festivalul Lupilor 2025 lansează și o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentul apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
09:30
Propunere de pace de la Kremlin pe masa administrației Trump: negocieri sub presiunea unui nou val de sancțiuni economice # Unica.md
O propunere oficială de pace din partea Kremlinului a ajuns pe masa administrației Trump, însă fereastra de oportunitate diplomatică riscă să fie închisă prematur de un nou val de sancțiuni ... Post-ul Propunere de pace de la Kremlin pe masa administrației Trump: negocieri sub presiunea unui nou val de sancțiuni economice apare prima dată în Unica.md.
09:20
Incendiu de proporții în departamentul Aude, Franța: peste 11.000 de hectare de vegetație distruse. MAE a emis o atenționare de călătorie # Unica.md
Un incendiu masiv a izbucnit în departamentul Aude din Republica Franceză, afectând peste 11.000 de hectare de vegetație și fiind catalogat drept cel mai mare incendiu de vegetație din această ... Post-ul Incendiu de proporții în departamentul Aude, Franța: peste 11.000 de hectare de vegetație distruse. MAE a emis o atenționare de călătorie apare prima dată în Unica.md.
09:20
Finanțare ilegală și corupție electorală: oamenii legii efectuează 78 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova # Unica.md
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, ... Post-ul Finanțare ilegală și corupție electorală: oamenii legii efectuează 78 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova apare prima dată în Unica.md.
08:50
Vara aduce cu sine momente de relaxare în natură, dar și riscul de a fi „vizitați” de musafiri nepoftiți: țânțari, albine, căpușe, păianjeni, ploșnițe sau purici. Deși mușcăturile și înțepăturile ... Post-ul Ghid practic pentru recunoașterea, tratarea și prevenirea mușcăturilor de insecte apare prima dată în Unica.md.
08:40
Peste 40 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în urma furtunilor din 6 august. Chișinău, Soroca și Bălți, cele mai afectate localități # Unica.md
Peste 40 de misiuni de intervenție au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai ... Post-ul Peste 40 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în urma furtunilor din 6 august. Chișinău, Soroca și Bălți, cele mai afectate localități apare prima dată în Unica.md.
08:40
Angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț # Unica.md
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ... Post-ul Angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț apare prima dată în Unica.md.
08:30
Ministra Justiției: Cazul intimidării judecătoarei Ana Cucerescu este „extrem de grav” și subminează independența justiției # Unica.md
Cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a fost supusă unui val de intimidări în timp ce examina dosarul penal al bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este „extrem de grav” și reprezintă o ... Post-ul Ministra Justiției: Cazul intimidării judecătoarei Ana Cucerescu este „extrem de grav” și subminează independența justiției apare prima dată în Unica.md.
07:00
O autospecială a poliției a fost avariată de un alt automobil al cărui șofer era testat cu aparatul Drager. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:30, pe ... Post-ul Automobil de poliție avariată la Căușeni de un șofer în timp ce era testat cu Drager apare prima dată în Unica.md.
06:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este deschis la o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, scrie de Reuters, citat ... Post-ul Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump” apare prima dată în Unica.md.
06:40
Horoscopul zilei de 7 august 2025: O zi cu revelații, forță interioară și decizii curajoase # Unica.md
Astrele aduc astăzi energie nouă, claritate și ocazia de a face pași importanți spre ceea ce contează cu adevărat. Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a-și depăși limitele, a ... Post-ul Horoscopul zilei de 7 august 2025: O zi cu revelații, forță interioară și decizii curajoase apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
00:00
Tentativă de asasinat împotriva premierului Viktor Orban. Un bărbat a fost reținut la Budapesta # Unica.md
Procuratura din Budapesta a anunțat miercuri reținerea unui bărbat acuzat că ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului ungar Viktor Orban, potrivit publicației Index.hu. Luna trecută, suspectul ar fi publicat ... Post-ul Tentativă de asasinat împotriva premierului Viktor Orban. Un bărbat a fost reținut la Budapesta apare prima dată în Unica.md.
00:00
Chișinăul respinge declarațiile deputatului rus privind condamnarea bașcanei Evghenia Guțul: „O ingerință inadmisibilă în treburile interne” # Unica.md
Autoritățile Republicii Moldova au respins ferm declarațiile deputatului rus Konstantin Zatulin, care a sugerat că o eventuală avansare a armatei ruse către frontiera moldo-ucraineană ar putea determina anularea condamnării bașcanei ... Post-ul Chișinăul respinge declarațiile deputatului rus privind condamnarea bașcanei Evghenia Guțul: „O ingerință inadmisibilă în treburile interne” apare prima dată în Unica.md.
6 august 2025
23:30
Zelenski, după ce a vorbit cu Trump şi cu mai mulţi lideri europeni: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează” # Unica.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zeleski a confirmat miercuri că a avut o discuţie cu preşedintele SUA, Donald Trump, dar şi cu lideri europeni despre vizita trimisului special american, Steve Witkoff, la ... Post-ul Zelenski, după ce a vorbit cu Trump şi cu mai mulţi lideri europeni: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează” apare prima dată în Unica.md.
23:00
Caz șocant în România: O tânără mamă a doi copii ucisă cu bestialitate de fostul partener, a târât-o cu mașina 2 km # Unica.md
Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din Arad: o tânără de 28 de ani, mamă a două fete minore, a fost răpită și ucisă cu o cruzime greu de imaginat ... Post-ul Caz șocant în România: O tânără mamă a doi copii ucisă cu bestialitate de fostul partener, a târât-o cu mașina 2 km apare prima dată în Unica.md.
22:40
Trump anunță întâlniri directe cu Putin și Zelenski pentru a restabili pacea în Ucraina. Când ar putea avea loc summitul istoric # Unica.md
Donald Trump, a anunțat că intenționează să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin, urmând ca, la scurt timp după această întrevedere, să organizeze o discuție trilaterală cu ... Post-ul Trump anunță întâlniri directe cu Putin și Zelenski pentru a restabili pacea în Ucraina. Când ar putea avea loc summitul istoric apare prima dată în Unica.md.
22:30
Andreea Marin, operată de urgență: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap și calitatea ei poate să scadă îngrijorător” # Unica.md
Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, a trecut prin momente dificile, fiind operată de urgență ieri, într-un spital privat de top. Cu fiica plecată la studii ... Post-ul Andreea Marin, operată de urgență: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap și calitatea ei poate să scadă îngrijorător” apare prima dată în Unica.md.
22:10
Silueta tot mai fragilă a prințesei Kate Middleton stârnește îngrijorare: „A ajuns o umbră după lupta cu cancerul” # Unica.md
La doar șase luni după ce a anunțat că boala sa se află în remisie, viitoarea regină a Marii Britanii, Kate Middleton, continuă să stârnească valuri de îngrijorare în rândul ... Post-ul Silueta tot mai fragilă a prințesei Kate Middleton stârnește îngrijorare: „A ajuns o umbră după lupta cu cancerul” apare prima dată în Unica.md.
22:00
Trump și Zelenski au vorbit după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie” # Unica.md
âPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri că a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, după ce trimisul Washingtonului, Steve Witkoff, a vizitat Moscova pentru discuții mai devreme ... Post-ul Trump și Zelenski au vorbit după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie” apare prima dată în Unica.md.
21:50
Amendă record pentru un bărbat din Soroca, prins băut la volanul unei motociclete fără permis # Unica.md
Un bărbat din satul Rublenița, raionul Soroca, a fost tras la răspundere penală după ce a fost surprins conducând o motocicletă în stare de ebrietate și fără a deține permis ... Post-ul Amendă record pentru un bărbat din Soroca, prins băut la volanul unei motociclete fără permis apare prima dată în Unica.md.
21:50
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Unica.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost înregistrat oficial de către Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată ... Post-ul Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
Ieri
16:40
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Andrei Năstase, înregistrați oficial în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) continuă procesul de înregistrare a concurenților electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. În ședința din 6 august, CEC a aprobat noi înscrieri în cursă, ... Post-ul Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Andrei Năstase, înregistrați oficial în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
16:20
Ce i-a transmis Putin lui Trump privind Ucraina, prin intermediul trimisului special Steve Witkoff # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis semnale liderului american Donald Trump pe tema reglementării conflictului din Ucraina, prin intermediul trimisului special al SUA, Steve Witkoff. Informația a fost confirmată de ... Post-ul Ce i-a transmis Putin lui Trump privind Ucraina, prin intermediul trimisului special Steve Witkoff apare prima dată în Unica.md.
16:10
Poliția a demarat o anchetă penală cu privire la intimidare fără precedent împotriva judecătoarei Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat miercuri, 6 august, că acțiunile de intimidare la care a fost supusă magistrata Ana Cucerescu, cea care a examinat dosarul penal ... Post-ul Poliția a demarat o anchetă penală cu privire la intimidare fără precedent împotriva judecătoarei Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.