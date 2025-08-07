Cu cât a fost amendat un bărbat din Drochia pentru apel fals la 112

22:00

âPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri că a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, după ce trimisul Washingtonului, Steve Witkoff, a vizitat Moscova pentru discuții mai devreme ... Post-ul Trump și Zelenski au vorbit după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie” apare prima dată în Unica.md.