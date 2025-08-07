Tentativă de omor la Bogzești, Telenești: Un tânăr de 25 de ani și-a atacat consăteanul cu o furcă
Unica.md, 7 august 2025 12:50
Un incident violent a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:12, în localitatea Bogzești din raionul Telenești. Un tânăr de 25 de ani a fost încătușat de polițiști după
Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază la 6,25% anual, marcând relansarea graduală a economiei
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 7 august, să reducă rata de bază cu 0,5 puncte procentuale, de la 6,75% la 6,25% anual.
Ucrainean reținut în Republica Moldova, suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari
Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și
Noile tarife vamale impuse de SUA intră în vigoare: Vinurile moldovenești, printre cele mai afectate de taxa de 25%
Noile tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare joi, 7 august, iar Republica Moldova se numără printre statele vizate. Toate produsele moldovenești exportate pe piața
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul invocă riscul de eschivare de la proces
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive. Procurorul
Alte 9.500 de EcoVouchere, în valoare de 6.000 lei fiecare, distribuite familiilor cu copii și vârstnici pentru achiziția de electrocasnice eficiente energetic
Programul EcoVoucher continuă să sprijine familiile cu copii și gospodăriile unde locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, oferindu-le posibilitatea de a reduce factura la energia electrică. În
Trei zile de distracție la Orheiul Vechi! Festivalul Lupilor 2025 lansează și o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentual
Între 8 și 10 august 2025, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi" va avea loc ediția aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor. Muzică, natură, focuri de tabără, două scene și
Propunere de pace de la Kremlin pe masa administrației Trump: negocieri sub presiunea unui nou val de sancțiuni economice
O propunere oficială de pace din partea Kremlinului a ajuns pe masa administrației Trump, însă fereastra de oportunitate diplomatică riscă să fie închisă prematur de un nou val de sancțiuni
Incendiu de proporții în departamentul Aude, Franța: peste 11.000 de hectare de vegetație distruse. MAE a emis o atenționare de călătorie
Un incendiu masiv a izbucnit în departamentul Aude din Republica Franceză, afectând peste 11.000 de hectare de vegetație și fiind catalogat drept cel mai mare incendiu de vegetație din această
Finanțare ilegală și corupție electorală: oamenii legii efectuează 78 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor,
Vara aduce cu sine momente de relaxare în natură, dar și riscul de a fi „vizitați" de musafiri nepoftiți: țânțari, albine, căpușe, păianjeni, ploșnițe sau purici. Deși mușcăturile și înțepăturile
Peste 40 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în urma furtunilor din 6 august. Chișinău, Soroca și Bălți, cele mai afectate localități
Peste 40 de misiuni de intervenție au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai
Angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de
Ministra Justiției: Cazul intimidării judecătoarei Ana Cucerescu este „extrem de grav" și subminează independența justiției
Cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a fost supusă unui val de intimidări în timp ce examina dosarul penal al bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este „extrem de grav" și reprezintă o
O autospecială a poliției a fost avariată de un alt automobil al cărui șofer era testat cu aparatul Drager. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:30, pe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este deschis la o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, scrie de Reuters, citat
Horoscopul zilei de 7 august 2025: O zi cu revelații, forță interioară și decizii curajoase
Astrele aduc astăzi energie nouă, claritate și ocazia de a face pași importanți spre ceea ce contează cu adevărat. Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a-și depăși limitele, a
Tentativă de asasinat împotriva premierului Viktor Orban. Un bărbat a fost reținut la Budapesta
Procuratura din Budapesta a anunțat miercuri reținerea unui bărbat acuzat că ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului ungar Viktor Orban, potrivit publicației Index.hu. Luna trecută, suspectul ar fi publicat
Chișinăul respinge declarațiile deputatului rus privind condamnarea bașcanei Evghenia Guțul: „O ingerință inadmisibilă în treburile interne"
Autoritățile Republicii Moldova au respins ferm declarațiile deputatului rus Konstantin Zatulin, care a sugerat că o eventuală avansare a armatei ruse către frontiera moldo-ucraineană ar putea determina anularea condamnării bașcanei
Zelenski, după ce a vorbit cu Trump şi cu mai mulţi lideri europeni: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zeleski a confirmat miercuri că a avut o discuţie cu preşedintele SUA, Donald Trump, dar şi cu lideri europeni despre vizita trimisului special american, Steve Witkoff, la
Caz șocant în România: O tânără mamă a doi copii ucisă cu bestialitate de fostul partener, a târât-o cu mașina 2 km
Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din Arad: o tânără de 28 de ani, mamă a două fete minore, a fost răpită și ucisă cu o cruzime greu de imaginat
Trump anunță întâlniri directe cu Putin și Zelenski pentru a restabili pacea în Ucraina. Când ar putea avea loc summitul istoric
Donald Trump, a anunțat că intenționează să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin, urmând ca, la scurt timp după această întrevedere, să organizeze o discuție trilaterală cu
Andreea Marin, operată de urgență: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap și calitatea ei poate să scadă îngrijorător"
Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, a trecut prin momente dificile, fiind operată de urgență ieri, într-un spital privat de top. Cu fiica plecată la studii
Silueta tot mai fragilă a prințesei Kate Middleton stârnește îngrijorare: „A ajuns o umbră după lupta cu cancerul"
La doar șase luni după ce a anunțat că boala sa se află în remisie, viitoarea regină a Marii Britanii, Kate Middleton, continuă să stârnească valuri de îngrijorare în rândul
Trump și Zelenski au vorbit după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie"
âPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri că a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, după ce trimisul Washingtonului, Steve Witkoff, a vizitat Moscova pentru discuții mai devreme
Amendă record pentru un bărbat din Soroca, prins băut la volanul unei motociclete fără permis
Un bărbat din satul Rublenița, raionul Soroca, a fost tras la răspundere penală după ce a fost surprins conducând o motocicletă în stare de ebrietate și fără a deține permis
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost înregistrat oficial de către Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Andrei Năstase, înregistrați oficial în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) continuă procesul de înregistrare a concurenților electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. În ședința din 6 august, CEC a aprobat noi înscrieri în cursă,
Ce i-a transmis Putin lui Trump privind Ucraina, prin intermediul trimisului special Steve Witkoff
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis semnale liderului american Donald Trump pe tema reglementării conflictului din Ucraina, prin intermediul trimisului special al SUA, Steve Witk
Poliția a demarat o anchetă penală cu privire la intimidare fără precedent împotriva judecătoarei Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat miercuri, 6 august, că acțiunile de intimidare la care a fost supusă magistrata Ana Cucerescu, cea care a examinat dosarul penal ... Post-ul Poliția a demarat o anchetă penală cu privire la intimidare fără precedent împotriva judecătoarei Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul apare prima dată în Unica.md.
Resturi animaliere aruncate ilegal, tot mai des în Moldova. Autoritățile promit soluții moderne pentru gestionarea deșeurilor # Unica.md
Resturi animaliere aruncate pe câmp, în păduri sau chiar în râuri – o imagine tot mai prezentă în Republica Moldova. Fenomenul ia amploare pe fondul lipsei unei infrastructuri adecvate pentru ... Post-ul Resturi animaliere aruncate ilegal, tot mai des în Moldova. Autoritățile promit soluții moderne pentru gestionarea deșeurilor apare prima dată în Unica.md.
Autoritățile din Chișinău negociază cu Israelul tranzitul pelerinilor hasidici spre Ucraina, în toamna 2025 # Unica.md
Autoritățile din Republica Moldova poartă discuții cu responsabilii din Israel privind tranzitul evreilor hasidici prin țara noastră, în contextul tradiționalului pelerinaj spre mormântul rabinului Nachman de la Uman, Ucraina, programat ... Post-ul Autoritățile din Chișinău negociază cu Israelul tranzitul pelerinilor hasidici spre Ucraina, în toamna 2025 apare prima dată în Unica.md.
Cel puţin 20 de morţi şi zeci de răniţi în Fâşia Gaza, în urma răsturnării unui camion cu alimente # Unica.md
În total 20 de persoane au murit într-un accident implicând un camion cu alimente, care s-a răsturnat la Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza, anunţă Apărarea Civilă, relatează AFP. ”Camionul s-a ... Post-ul Cel puţin 20 de morţi şi zeci de răniţi în Fâşia Gaza, în urma răsturnării unui camion cu alimente apare prima dată în Unica.md.
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și un complice au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de trafic de influență. Potrivit procurorilor PCCOCS și ofițerilor SPIA, între ... Post-ul Polițist și complice, denunțați și prinși în flagrant cu 90 000 lei mită apare prima dată în Unica.md.
Adunarea Populară de la Comrat reacționează după condamnarea Evgheniei Guțul: Se instituie o comisie specială # Unica.md
La o zi după condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Adunarea Populară de la Comrat a decis, miercuri, 6 august, instituirea unei comisii speciale care va redacta textul ... Post-ul Adunarea Populară de la Comrat reacționează după condamnarea Evgheniei Guțul: Se instituie o comisie specială apare prima dată în Unica.md.
Val de căldură și incendii de vegetație devastatoare în Europa: Franța și Spania, printre cele mai afectate țări # Unica.md
Europa se confruntă în aceste zile cu un val de căldură extremă, care a determinat înregistrarea unor temperaturi record și a favorizat izbucnirea mai multor incendii de vegetație în Franța ... Post-ul Val de căldură și incendii de vegetație devastatoare în Europa: Franța și Spania, printre cele mai afectate țări apare prima dată în Unica.md.
Vești bune pentru moldovenii din Franța: Vor putea cumula stagiul de cotizare și beneficia de pensii din ambele state # Unica.md
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc și muncesc în Franța vor putea, în premieră, să cumuleze stagiul de cotizare realizat în ambele țări și să beneficieze de pensii pentru limită de ... Post-ul Vești bune pentru moldovenii din Franța: Vor putea cumula stagiul de cotizare și beneficia de pensii din ambele state apare prima dată în Unica.md.
Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria # Unica.md
Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste trei milioane de euro, au fost sechestrate în vara și toamna anului trecut la Vama Albița, pe ... Post-ul Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria apare prima dată în Unica.md.
Constantin Țuțu rămâne pe mâna rușilor? Ministerul Justiției nu a fost notificat despre necesitatea extrădării sale # Unica.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că instituția pe care o conduce nu a fost notificată oficial cu privire la inițierea procedurii de extrădare a fostului deputat și sportiv Constantin ... Post-ul Constantin Țuțu rămâne pe mâna rușilor? Ministerul Justiției nu a fost notificat despre necesitatea extrădării sale apare prima dată în Unica.md.
Ministerul Justiției respinge acuzațiile de tergiversare în procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Am acționat diligent și profesionist” # Unica.md
Ministerul Justiției de la Chișinău respinge speculațiile privind o eventuală tergiversare a procedurii de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, ... Post-ul Ministerul Justiției respinge acuzațiile de tergiversare în procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Am acționat diligent și profesionist” apare prima dată în Unica.md.
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că, potrivit informațiilor oferite de instituțiile de resort, deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan nu au părăsit ... Post-ul Lilian Carp: Nesterovschi și Lozovan ar fi la Tiraspol. Nu au ieșit din țară apare prima dată în Unica.md.
Atenționare MAI: Aplicația „Taito” folosită pentru finanțare ilegală, cetățenii moldoveni riscă amenzi de zeci de mii de lei # Unica.md
Autoritățile de la Chișinău avertizează populația cu privire la riscurile majore asociate aplicației „Taito”, instrument utilizat de Federația Rusă pentru finanțare ilegală, corupere electorală și colectare abuzivă a datelor personale ... Post-ul Atenționare MAI: Aplicația „Taito” folosită pentru finanțare ilegală, cetățenii moldoveni riscă amenzi de zeci de mii de lei apare prima dată în Unica.md.
Elveția sprijină Republica Moldova în identificarea și recuperarea activelor ilicite. Vila de lux a fostei soții a lui Plahotniuc, sub sechestru la Geneva # Unica.md
Autoritățile din Elveția vor sprijini Republica Moldova în procesul de identificare, gestionare și recuperare a activelor provenite din activități ilicite. Acest angajament a fost stabilit pe 5 august, în cadrul ... Post-ul Elveția sprijină Republica Moldova în identificarea și recuperarea activelor ilicite. Vila de lux a fostei soții a lui Plahotniuc, sub sechestru la Geneva apare prima dată în Unica.md.
Judecătoarea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul, ținta unui val de amenințări fără precedent: apeluri telefonice nocturne, mesaje cu fotografii macabre # Unica.md
Magistrata Ana Cucerescu, cea care a examinat dosarul penal al bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă, timp de mai multe luni, unui val de amenințări cu moartea, presiuni psihologice ... Post-ul Judecătoarea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul, ținta unui val de amenințări fără precedent: apeluri telefonice nocturne, mesaje cu fotografii macabre apare prima dată în Unica.md.
Statele Unite ale Americii au emis marți o declarație fermă împotriva oricăror încercări de a submina suveranitatea și securitatea națională a Republicii Moldova, reafirmând dreptul țării la autodeterminare. Poziția oficială ... Post-ul SUA condamnă ferm orice tentativă de subminare a suveranității Republicii Moldova apare prima dată în Unica.md.
Lilian Carp: ”Plahotniuc minte și joacă pe emoțiile oamenilor. Autoritățile au început procedurile de extrădare.” # Unica.md
Autoritățile din Republica Moldova au inițiat procesul de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. O spune președintele Comisiei parlamentare securitate, apărare națională și ordine publică, Lilian Carp. ... Post-ul Lilian Carp: ”Plahotniuc minte și joacă pe emoțiile oamenilor. Autoritățile au început procedurile de extrădare.” apare prima dată în Unica.md.
Nordul țării, lider la infracțiuni în primul semestru din 2025. Bălți și sectorul Buiucani, în topul statisticilor negative # Unica.md
Potrivit raportului Poliției pentru primul semestru al anului 2025, nordul Republicii Moldova înregistrează cea mai mare pondere a infracțiunilor – 26% din totalul cazurilor raportate la nivel național. Zona de ... Post-ul Nordul țării, lider la infracțiuni în primul semestru din 2025. Bălți și sectorul Buiucani, în topul statisticilor negative apare prima dată în Unica.md.
6 august 1945: 80 de ani de la Hiroshima. Prima bombă atomică și o lecție dureroasă pentru omenire # Unica.md
Pe 6 august, întreaga lume marchează 80 de ani de la primul bombardament atomic din istorie – un moment care a schimbat definitiv cursul secolului XX și a lăsat urme ... Post-ul 6 august 1945: 80 de ani de la Hiroshima. Prima bombă atomică și o lecție dureroasă pentru omenire apare prima dată în Unica.md.
Maia Sandu îndeamnă la unitate și mobilizare: „Ne așteaptă o perioadă complicată, dar obiectivul nostru rămâne integrarea europeană” # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățeni, subliniind importanța unității în fața provocărilor care urmează. Într-o postare pe rețelele sociale, șefa statului a menționat ... Post-ul Maia Sandu îndeamnă la unitate și mobilizare: „Ne așteaptă o perioadă complicată, dar obiectivul nostru rămâne integrarea europeană” apare prima dată în Unica.md.
Aproape 20% dintre șomeri sunt persoane cu studii superioare și chiar cu grad de doctorat # Unica.md
În primele șapte luni ale anului 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a înregistrat, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale (STOFM), 39.252 de persoane aflate în căutarea unui loc ... Post-ul Aproape 20% dintre șomeri sunt persoane cu studii superioare și chiar cu grad de doctorat apare prima dată în Unica.md.
