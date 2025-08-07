Pînă la ce dată moldovenii din zece state se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la parlamentarele din toamnă
Noi.md, 7 august 2025 12:30
Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămînă.Ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot depune cereri de înregistrare pentru a vota prin core
Modificări în sistemul unitar de salarizare: Perioada de stagiu, recunoscută ca vechime în muncă # Noi.md
Guvernul a aprobat modificarea Hotărîrii nr. 1231/2018, în scopul ajustării cadrului normativ secundar aferent Legii privind sistemul unitar de salarizare.Decizia vine în contextul reformei salariale inițiate de Ministerul Finanțelor și urmărește atît corectarea inechităților existente, cît și alinierea reglementărilor la realitățile actuale din sectorul bugetar.{{828880}}Potrivit Minister
Ana Cucerescu și Evghenia Guțul au ajuns vecine de bloc, după ce bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, a ales să-și ispășeasca pedeapsa de „arest la domiciliu” într-un apartament al surorii sale. În declarația de avere, Guțul declară că, de fapt, locuia în acel apartament din 2024.Judecătoarea Ana Cucerescu și condamnata Evghenia Guțul au fost vecine de bloc în ult
Proprietarii de animale din Republica Moldova pot obține certificatul veterinar necesar pentru călătoriile internaționale printr-un proces complet digitalizat, disponibil 24/7, din orice colț al lumii, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Agenției pentru Guvernare Electronică, cererea poate fi depusă direct de pe telefonul mobil, prin aplicația EVO – modulul Servicii Publice sau pe port
Inspectoratul de poliție din Cahul cere ajutorul populației în stabilirea locului aflării unui minor care a plecat de acasă și nu s-a mai întors.{{829987}}Conform datelor disponibile, adolescentul a plecat de la domiciliu pe 5 august 2025, în jurul orei 20:00 și pînă în prezent nu a revenit. Familia și oamenii legii sînt îngrijorați cu privire la soarta acestuia. Semnalmente:– Înălți
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 se confruntă cu un val fără precedent de apeluri false, generate automat de roboți și sisteme bazate pe inteligență artificială. Situația a fost semnalată public de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în urma ședinței Guvernului din 6 august.„Din păcate, noi, în ultima perioadă de timp, avem o creștere a numărului de apel
Deputat PAS: Plahotniuc a fost reținut din cauza prostiei sale. Nu este meritul instituțiilor din Moldova # Noi.md
Deputatul PAS, Andrian Cheptonar, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat că reținerea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe un aeroport din Atena, nu reprezintă în niciun fel un succes al instituțiilor de drept din Republica Moldova.Potrivit lui, fostul politician a fost prins pentru un simplu fals de identitate, iar autoritățile elene au descoperit ulterior mandatele
Lucrările de reabilitare pe drumul Arionești – Otaci avansează: progresul general depășește 45% # Noi.md
Lucrările de reabilitare a drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14, pe sectorul Arionești – Otaci, înregistrează progrese semnificative, transmite Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pînă în prezent, 75% din structura rutieră a fost finalizată, iar lucrările la structurile de drenaj au ajuns la un grad de execuție de 57%. Progresul general al șantierului depășește 45%.În ac
Noile tarife americane lovesc, începînd de astăzi, zeci de țări, inclusiv Republica Moldova # Noi.md
Zeci de țări, inclusiv Republica Moldova, se confruntă, începînd de joi, cu taxe mai mari la exporturile către Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare a noului val de tarife impuse de Donald Trump.Ultimele măsuri comerciale de retorsiune ale președintelui american au fost aplicate la un minut după miezul nopții, ora Washingtonului, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.Cu puțin îna
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că SUA ar putea lovi din nou Iranul dacă Teheranul va încerca să-și refacă potențialul nuclear.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru el a declarat jurnaliștilor pe 6 august la Casa Albă.{{829282}}„Noi am oprit războaiele în Orientul Mijlociu, împiedicând Iranul să obțină arme nucleare”, a spus Trump. „Ei pot spune că vor începe totul de la capăt, da
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că intenționează să discute cu cancelarul german Friedrich Merz, precum și cu liderii Franței și Italiei.Pe lîngă contactele la nivel înalt, pe 7 august sînt programate negocieri între consilierii pentru securitate națională, acestea fiind necesare „pentru a avansa cu adevărat pe calea către pace și pentru a asigura independența Ucrainei în o
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare că mai au la dispoziție 7 zile pentru a se înregistra în vederea participării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 prin vot prin corespondență, transmite Noi.md.Înregistrarea este destinată alegătorilor cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în: Statele Unite ale Americii
O femeie căutată pentru furt a fost identificată de carabinieri în timpul patrulării, notează Noi.md.Incidentul a avut loc pe strada Muncești, acolo unde un echipaj de carabinieri a observat o femeie, al cărei comportament suspect a atras imediat atenția forțelor de ordine.Verificările la fața locului au confirmat că femeia de 36 de ani, era căutată de Poliția din Căușeni, fiind bănuită de
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale.O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august curent, prezidată de premierul Dorin Recean.„Guvernul vine în ajutor și direcționează sumele necesare regiunilor care au avut de suferit. Cont
Cum poate fi modernizat sistemul de finanțare a statului, a afacerilor și a familiilor – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a Patra Masă rotundă națională, organizată de partidul politic Alianța „MOLDOVENII”.Tema următoarei discuții publice: modernizarea sistemului de finanțare a statului, a afacerilor și a familiilor.Discuția este transmis
În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea instituțiilor raportoare. Numărul rapoartelor recepționate a fost în continuă creștere, de la 35 în 2021, la 50 de rapoarte în anul 2024.În ședințele plenare ale Parlamentului au fost examinate 41 de rapoarte. Printre acestea se regăsesc rapoartele anuale de activitate ale Guvernului, ale C
Concetățeana noastră — o femeie a epociiPrintre actrițele remarcabile ale secolului XX, Serafima Birman ocupă un loc special - o femeie care a întruchipat pe scenă și pe ecran imaginea forței, voinței, demnității și tragediei. Rolul ei, Efrosinia Starițcaia din „Ivan cel Groaznic”, a devenit întruchiparea cruzimii statului, iar rolurile teatrale ale Ghertrudei, Genevievei, Violantei și Elenei
O expoziție dedicată celebrei soprane, Maria Bieșu, vernisată la Muzeul de Istorie din capitală # Noi.md
O expoziție dedicată celebrei soprane, Maria Bieșu, a fost organizată la Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, cu ocazia celebrării a 90 de ani de la naștere. Expoziția reunește fotografii inedite din viața și cariera artistei, alături de articole de scenă.Marea soprană s-a născut pe 3 august 1935, în satul Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Expoziția include fotografii și documente din diferit
Zeci de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova într-un dosar privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor # Noi.md
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, anunță Inspectoratul General al Poliției.Acțiunile sînt desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii BPDS „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor ter
Zeci de tineri au venit miercuri la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” să depună actele pentru admitere, în speranța că vor fi studenți la facultatea aleasă.Și în acest an, cele mai căutate specialități rămîn Medicina generală și Stomatologia. Candidații care au trecut de concursul intermediar spun cu încredere că vor deveni adevărați profesioniști.Depunere
Tot mai mulți politicieni locali și primari din Găgăuzia sînt dezamăgiți de guvernarea Evgheniei Guțul și a echipei sale din Comitetul Executiv.Guțul a promis să creeze 7 000 de locuri de muncă în regiune, dintre care 3 500 în primii doi ani. În realitate, numărul locurilor de muncă a scăzut. A mai promis construcția celui mai modern aeroport care să conecteze estul cu vestul. Si doar promisiu
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vîntului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese chemări au fost înregistrate în municipiile Chișinău, Soroca și Bălți.Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor căzuți, dar și e
Volvo Cars Moldova deschide ușile showroomului pentru toți cei care vor să descopere noua generație a luxului electric — Volvo EX90, recent desemnat „World Luxury Car” la World Car Awards.Modelul, apreciat de 96 de jurnaliști auto din peste 30 de țări, stabilește noi standarde pentru siguranță, autonomie și tehnologie în segmentul premium. Înregistrează-te aiciEX90 redefinește expe
Sofia Rotaru, una dintre cele mai îndrăgite și longevive voci care a unit nu doar țări, dar și oameni, împlinește astăzi, 7 august 2025, frumoasa vîrstă de 78 de ani.Născută în 1947 în satul Marşeniţa, raionul Nouă-Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina, artista a devenit un veritabil simbol al muzicii, o legendă care a unit generații prin vocea și prezența sa inconfundabilă.Rotaru a studiat m
Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întîlni cu Trump, iar preşedintele este deschis la o întîlnire atît cu Putin, cît şi cu Zelenski”Preşedintele Donald Trump este deschis la o întîlnire cu Vladimir Putin chiar săptămîna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscov
Aplicarea Programului de conformare a contribuabililor a dus la creșterea disciplinei fiscale și a plăților la buget în sectorul industriei prelucrătoare, anunță Serviciul Fiscal de Stat.În perioada iulie 2024 – iunie 2025, 179 de contribuabili din acest domeniu au fost supuși monitorizării, fiind efectuate 399 de vizite fiscale – inclusiv cu ieșire la fața locului – pentru a observa direct ac
Zeci de mii de persoane au fost evacuate în sudul Chinei, unde ploile torenţiale au provocat inundaţii masive şi alunecări de teren, au anunţat miercuri, 6 august curent, mass-media de stat, citată de Reuters, scrie digi24.ro.Din cauza ploilor torenţiale, în oraşul Guangzhou, capitala provinciei sudice Guangdong, 14 persoane au rămas izolate, iar una dintre ele a murit, potrivit televiziunii d
Sute de tineri au luat cu asalt universitățile din țară, pentru a-și depune actele în original la facultățile la care au fost admiși. Admiterea din acest an a înregistrat cifre-record, iar cele mai căutate domenii rămîn Științele Economice, IT, Dreptul, Ingineria și Educația.La Universitatea de Stat din Moldova, au fost înregistrate peste 7.500 de dosare, un record pentru instituție.{{8299
Chișinăuienii sînt invitați să participe la un studiu sociologic pentru a contribui la actualizarea Planului Urbanistic General al capitalei, document care va ghida dezvoltarea orașului în următorii 15-20 de ani.Mai exact, locuitorii municipiului vor fi întrebați despre prioritățile și nevoile reale în domeniul dezvoltării urbane, transmite IPN. Chestionarul este destinat persoanelor car
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:7 august — a 219-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 146 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea Adormirii Sfintei Ana, maica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu MariaC
Fosta ministră a justiției și ex-parlamentară Olesea Stamate anunță că a colectat 1983 de semnături și a depus la Comisia Electorală Centrală actele necesare pentru a fi înregistrată în cursa electorală, în calitate de candidat independent la funcția de deputat, la alegerile din 28 septembrie, transmite IPN.Exclusă din PAS în urma scandalului legat de amendamentul la Legea amnistiei — în urm
Astăzi, meteorologii prognozează vreme caniculară și cer variabil pe întreg teritoriul țării.Pe alocuri sînt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat, cu intensificări în timpul ploilor cu descărcări electrice.În sud, ziua va fi călduroasă, cu temperaturi de +28...+30°C.În centrul țării se vor înregistra t
Guvernul României a declarat ziua de 7 august zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului șef al statului, Ion Iliescu, potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei României în Republica Moldova, citat de IPN.Pentru a aduce un omagiu memoriei fostului președinte, mesajele de condoleanțe pot fi transmise prin intermediul unui formular online, anunțat de ambasadă, care v
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a crescut și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3,5 bani, iar de la dolarul american – aproape 13 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 7 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6662 lei pentru un euro (-1,46 bani) și 16,
Directorul companiei ABS Const SRL, Sergiu Balica, a oferit o declarație amplă și incisivă în cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale organizate de Alianța „MOLDOVENII”.El a vorbit despre rolul vital al gestionării corecte a deșeurilor și despre lipsa de sprijin din partea statului pentru acest sector strategic.„Suntem o companie care activează într-un domeniu mai puțin plăcut, da
Antreprenorul Anatol Rașcu, activ în domeniul prelucrării metalelor, a lansat un apel emoționant și pragmatic în cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale organizate de Alianța „MOLDOVENII”, pledînd pentru renașterea industriei moldovenești și o abordare unitară a fiscalității și investițiilor.„Dacă nu avem industrie, o să ajungem să lucrăm doar o mînă de oameni, restul vor pleca peste ho
Spania vrea să interzică complet fumatul pe terasele barurilor și restaurantelor pînă în 2027 # Noi.md
Ministrul spaniol al Sănătății, Monica Garcia, este „complet sigură” că fumatul va fi interzis pe terasele barurilor și restaurantelor pînă în 2027.Garcia a menționat reforma legii anti-fumat, care ar interzice fumatul și vapatul pe terase și ar extinde zonele fără fum, inclusiv pe vehiculele de serviciu, transmite aktual24.ro.Ea a subliniat importanța acestor reforme și consensul public p
La Biblioteca Publică Varnița, raionul nenii Noi, portul popular moldovenesc a fost în centrul atenției în cadrul mesei rotunde „Simbolica Portului Popular” – un eveniment care a reunit oameni pasionați de tradiții, cultură și identitate, notează Noi.md.Activitatea a început cu un cuvînt de salut din partea bibliotecii, urmat de prezentarea temei și a importanței portului popular ca element de
Corneliu Popovici: "Adevărata reformă nu înseamnă privilegii pentru un cerc restrîns, ci respect și echitate" # Noi.md
"În ciuda discursurilor oficiale despre „modernizare” și „integrare europeană”, realitatea din învățămîntul superior moldovenesc este tot mai sumbră". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Libertate de exprimare? Doar pe hîrtie. Mulți profesori preferă tăcerea, de teamă să nu fie sancționați sau marginalizați. În loc de leadership academic, asi
Danella Gallegos spune că se consideră norocoasă, după ce aproape i-au fost recoltate organele de către coordonatorii „agresivi” ai unor campanii de donare, după ce a ajuns în comă la spital în 2022.La 38 de ani, Danella a suferit o urgență medicală nespecificată, iar medicii de la Spitalul Presbyterian din Albuquerque, New Mexico, au informat familia că nu se va recupera niciodată, transmite
Regiunea Izmir, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor europeni, traversează una dintre cele mai grave secete din ultimele decenii.În localitatea Germiyan, situată pe litoralul Mării Egee, locuitorii sînt nevoiți să sape la adîncimi de pînă la 170 de metri pentru a găsi apă, potrivit mediafax.ro.Bazinul hidrografic care alimenta stațiunea turistică Çeşme a ajuns la un nivel criti
Un incendiu forestier izbucnit în apropierea popularei destinații turistice Tarifa, din sudul Spaniei, a dus la evacuarea mai multor hoteluri, zone rezidențiale și a unui camping.Circa 5.000 de vehicule ''au fost transportate în zone sigure într-un timp record'', potrivit ministrului de interne din regiunea Andaluzia, Antonio Sanz. Nu a fost comunicat numărul turiștilor și rezidenților afectaț
Iranul întrerupe furnizarea de electricitate în capitala sa din cauza valului de căldură care afectează rețeaua electrică # Noi.md
Confruntate cu o criză tot mai gravă a apei și cu căldura extremă din timpul verii, autoritățile din capitala Iranului își intensifică măsurile de conservare.În Teheran, guvernul local a decis să întrerupă curentul electric pentru gospodăriile private de două ori pe zi, pentru o durată totală de pînă la patru ore, a raportat agenția de presă agerpres.ro.În condițiile în care temperaturile
O analiză recentă a datelor observațiilor geodinamice, efectuate de filiala din Kamceatka a FIC EGS RAN, a arătat că teritoriul Kamceatka s-a deplasat spre sud-est pe o distanță considerabilă.Deplasările maxime ale scoarței terestre, provocate de cutremurul din 30 iulie, au atins aproape doi metri în partea de sud a peninsulei. Potrivit Serviciului Geofizic Unificat, acest fenomen poate fi com
Progrese vizibile în protejarea ecosistemului Fluviului Yangtze: pescuitul interzis pînă în 2031 # Noi.md
Începînd cu 1 ianuarie 2021, China a lansat o inițiativă amplă de protecție ecologică, interzicînd pescuitul timp de 10 ani în zonele-cheie ale bazinului Fluviului Yangtze, scrie romanian.cgtn.com. La jumătatea acestei perioade, măsurile adoptate încep să dea rezultate semnificative. Datorită unor metode științifice precum reproducerea artificială și monitorizarea inteligentă a mediului acvati
Într-un salon de înfrumusețare din localitatea Treviso, Italia, părul clienților era spălat cu produse cosmetice dăunătoare, capabile să irite scalpul pînă la punctul de a provoca mîncărime și căderea părului.Totul a ieşit la iveală cînd unii clienți au raportat că, după ce au mers la salon pentru diverse tratamente, au observat probleme semnificative și prelungite ale pielii capului. Pe lîngă
O zi de vis în apele cristaline ale Mării Ionice s-a transformat într-una de groază pentru două tinere aflate în vacanță în Grecia.Cele două tinere influencer au trăit momente de panică în timpul unei plimbări liniștite cu barca în apele cristaline ale Mării Ionice, unde cele două fete făceau snorkeling, un sport nou în care toată activitatea se desfășoară la suprafața apei.{{829738}}Ele h
Un plop s-a prăbușit la Botanica, vîntul puternic a făcut ravagii și în alte sectoare ale capitalei # Noi.md
Vîntul puternic a doborît mai mulți arbori în capitală. Unul dintre cazuri s-a produs la Botanica, iar imaginile au fost distribuite pe rețele.În imaginile postate pe rețele se vede că un plop s-a prăbușit peste 2 bănci, pe strada Sarmizegetusa, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.La scurt timp, la fața locului au venit responsabilii, pentru a îndepărta crengile de pe trotuar.Din
O intervenție rapidă a pompierilor voluntari din satul Bravicea, raionul Călărași a prevenit o problemă majoră înaintea unui eveniment important pentru comunitate, transmite Noi.md.Miercuri, 6 august, un copac doborât de vântul puternic a blocat complet podul de la intrarea în stadionul satului, punând în pericol desfășurarea normală a activităților.Echipa de pompieri voluntari a acționat
Volumul exporturilor Chinei a depășit, în prima jumătate a anului 2025, pragul de 13 trilioane yuani, fiind marcată o premieră, scrie romanian.cgtn.comÎn aceeași perioadă, cele 11 porturi maritime internaționale principale ale Chinei au deschis 72 de noi rute de transport, comerțul cu peste 190 de țări și regiuni a înregistrat creșteri. Numărul partenerilor comerciali cu un volum de schimburi
