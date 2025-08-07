Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani
Noi.md, 7 august 2025 20:00
Mai mult de jumătate dintre solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau încă afectate de secetă în intervalul 11–19 iulie 2025, conform unei analize AFP bazate pe datele Observatorului European al Secetei (EDO).Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente faţă de media perioadei 2012-2024 este cel mai ridicat înregistrat în această perioadă a anului de la începutul observaţiilor
Comerțul exterior de mărfuri al Chinei, creștere de 3,5% în primele șapte luni ale lui 2025 # Noi.md
Administrația Generală a Vămilor din China a anunțat joi că, în primele șapte luni ale anului în curs, comerțul exterior de mărfuri al Chinei a menținut o tendință ascendentă, cu o valoare totală a import-exportului de 25,7 trilioane de yuani, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie romanian.cgtn.com. Ritmul de creștere a fost cu 0,6 procente mai mare decît cel din
Rezultatele celei de-a doua ediții a concursului de proiecte investiționale finanțate de CNAM # Noi.md
Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a desemnat cîștigătorii celei de-a doua ediții a concursului de proiecte finanțate în 2025 din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.Astfel, 12 proiecte vor fi finanțate pînă la finele anului curent, notează Noi.md.{{822943}}A
Clubul de fotbal Petrocub din Hîncești a anunțat oficial încetarea colaborării cu trei dintre jucătorii săi.Este vorba despre fotbaliștii moldoveni Alex Gutium și Danu Spătaru, precum și despre fundașul camerunez Cedric Ngah, care va juca în Irak.Potrivit Media Sport, Alex Gutium s-a alăturat echipei în luna martie a acestui an. În această perioadă, fundaşul moldovean de dreapta în vîrstă
Victor Marahovschi: „Cel care renunță public la rădăcinile Moldovei lucrează nu pentru țară, dar împotriva ei” # Noi.md
Guvernarea din Moldova trebuie să consolideze suveranitatea internă a țării nu cu lozinci, dar cu fapte concrete, și să nu renunțe la fundamentele juridice, istorice și politice ale statalității noastre, deoarece cel care renunță public la originile Moldovei nu lucrează pentru țară, dar împotriva ei.Această opinie a fost exprimată de juristul Victor Marahovschi, secretarul general al partidulu
Un focar de pestă porcină africană PPA a fost găsit în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, într-o gospodărie neprofesională, unde au fost infectate opt animale.În acest context, astăzi, 7 august, a fost convocată de urgență ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, la care au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului
Autoritățile raionale din Căușeni vor să reconfigureze circulația rutieră și să lărgească partea carosabilă cu aproape un metru.Reprezentanții Consiliului Raional Căușeni vor să reconfigureze circulația rutieră și să lărgească partea carosabilă cu aproape un metru. Ei au cerut Autorității Naționale a Drumurilor permisiunea de a extinde o porțiune din strada Alexei Mateevici.{{829674}}Autor
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate și 16.000 de pacienți au fost tratați în primele șase luni din 2025 la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din capitală.Potrivit administrației IMU, instituția dispune de o infrastructură solidă, cu 650 de paturi repartizate în opt departamente și 24 de secții specializate, un bloc operator cu 15 săli moderne, Centrul Național de Epil
„Termoelectrica” informează consumatorii din sectorul Centru al capitalei despre executarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, care alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră circa 1000 de locuitori ai capitalei din str. Valea Dicescu și Șoseaua Hîncești.În acest context, deconectarea și finalizarea integrală a reparației capitale a rețelei termice din str. Valea D
La Postul Vamal Chișinău 4 (Poșta), o declarație vamală inițial admisă pe culoarul verde a fost redirecționată către un control detaliat, ca urmare a semnalării unui risc privind clasificarea tarifară a unui echipament medical de ultimă generație.Verificările făcute de către funcționarii vamali au confirmat că marfa fusese încadrată greșit, ceea ce ar fi condus la aplicarea unei taxe vamale de
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a numit posibilă o întîlnire cu liderul ucrainean Vladimir Zelenski.„Am spus deja de mai multe ori că, în general, nu am nimic împotrivă [întîlnirii cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski], este posibil, dar pentru asta trebuie create anumite condiții”, a declarat președintele FR, potrivit rbc.{{830072}}Putin a adăugat că pînă la crearea acestor co
Pasagerii Ryanair care intenționează să zboare în Spania — de exemplu, la Barcelona, Palma de Mallorca sau Tenerife — riscă să se confrunte cu inconveniente majore.Filiala spaniolă a sindicatului UGT a anunțat greva angajaților serviciilor de asistență la sol ale companiei aeriene, relatează Bild.{{829660}}Potrivit canalului de televiziune RTVE, protestul este legat de „sancțiunile împot
Procuratura Generală: Extrădarea lui Plahotniuc din Grecia va fi examinată pe 13 august 2025 # Noi.md
Cererea de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahoniuc din Grecia, transmisă oficial pe 24 iulie 2025, va fi examinată de Curtea de Apel Atena în data de 13 august 2025, transmite Noi.mdAcest lucru a fost relatat de Procuratura Generală a Republicii Moldova.Potrivit instituției, procurorii moldoveni mențin un dialog constant cu autoritățile competente din Grecia, insistînd asupra grav
În prezent, în sistemele naționale sînt înregistrate 59 715 de permise de conducere ale cetățenilor Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană, transmite Noi.md.Conform datelor recente extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, 41 223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sînt înmatriculate cu
Participanții la masa rotundă au propus schimbarea politicii bancare pentru stimularea economiei naționale.Participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională au identificat probleme sistemice în sectorul financiar-bancar din Moldova, relatează NOI.Președintele DAAC Hermes, Vasile Chirtoca, a declarat că sistemul bancar este corupt, deoarece stimulează importurile în detrimentul economi
Sofia Rotaru s-a întors pe rețelele de socializare în ziua ei de naștere, după o pauză de trei ani # Noi.md
Cîntăreața Sofia Rotaru împlinește 78 de ani pe 7 august. Cu această ocazie, artista, care aproape nu apare în spațiul public, a apărut pe străzile Kievului.{{830027}}Fanii celebrității au inundat-o cu urări de la mulți ani, relatează focus.ua.Este interesant că ultima postare a cîntăreței a fost exact acum trei ani. Atunci ea a sărbătorit 75 de ani în satul natal, Marșineț, din Bucovina
Semafoare pietonale moderne, instalate într-unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din sectorul Rîșcani # Noi.md
Semafoare pietonale au fost instalate la intersecția străzilor Kiev – bd. Moscova – Alecu Russo – Bogdan Voievod, una dintre cele mai intens circulate zone din oraș, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei capitalei, în zona complexului comercial „Soiuz” și a restaurantului McDonald's de pe bd. Moscova, au fost puse în funcțiune două semafoare pietonale cu LED, dotate cu timer, butoane pentru semn
Lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Ginta Latină din capitală se apropie de final. În prezent, se lucrează la amenajarea spațiilor verzi și montarea indicatoarelor rutiere, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, proiectul, care face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii capitalei, a vizat transformarea completă a trotuarelor.Print
Cererea de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahoniuc din Grecia, transmisă oficial pe 24 iulie 2025, va fi examinată de Curtea de Apel Atena în data de 13 august 2025, transmite Noi.md Acest lucru a fost relatat de Procuratura Generală a Republicii Moldova.Potrivit instituției, procurorii moldoveni mențin un dialog constant cu autoritățile competente din Grecia, insistând asupra gra
Google recunoaște că o bază de date cu informații despre clienți a fost furată. În spatele incidentului se află gruparea ShinyHunters, cunoscută pentru atacuri complexe.Google a confirmat că o bază de date stocată în Salesforce a fost compromisă. Este vorba de date aparținînd clienților mici și mijlocii: nume de companii, date de contact și note interne.{{826734}}Google susține că informaț
Republica Moldova va fi reprezentată în premieră la Jocurile Mondiale, la probele de Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai # Noi.md
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China, transmite Noi.md. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sport
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei cîmpului.Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților
Nagacevschi, despre întoarcerea lui Plahotniuc: A plecat sub garanția SUA și tot sub garanția SUA va fi adus în Moldova # Noi.md
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întîmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el.Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după plecarea din Republica Moldova, transmite Noi.md cu referire la Timpul.
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, după ce s-a prezentat pentru control un autocar de rută neregulată Moldova-Anglia.{{829562}}În urma contro
Germania va menține controalele temporare la frontiere, în contextul unui val crescînd de migrație ilegală și a tensiunilor tot mai mari cu țările vecine, a anunțat joi ministrul de interne Alexander Dobrindt, în cadrul unui podcast difuzat de Table.Today.„Vom continua să menținem controalele la frontiere”, a declarat oficialul, justificînd decizia prin lipsa unei protecții eficiente la graniț
Insula Thassos din Grecia, o destinație de vacanță populară printre moldoveni, se confruntă cu incendii de vegetație izbucnite pe patru fronturi. Focarele ar fi fost declanșate de fulgerele care au însoțit o furtună declanșată în nordul Mării Egee.Cel mai mare incendiu a fost raportat în zona Skala Prinos, aflată în apropierea unei plaje frecventate de turiști, transmite Noi.md cu referire la
Educație fără granițe: Sute de copii refugiați, primiți cu brațele deschise în școlile din Chișinău # Noi.md
Pînă la 1 august, în clasa I din școlile publice din capitală au fost înmatriculați 150 de copii refugiați. Alți 13 copii refugiați au fost acceptați în instituțiile private, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, în total au fost depuse peste 9500 de cereri pentru înmatriculare în clasa I.Totodată autoritățile subliniază că la finalul anului școlar pr
La Piața Centrală din Chișinău, avînd în vedere sezonul bogat în fructe și legume, se extinde gama de produse agricole comercializate.Vizitatorii pot alege legume, fructe, fructe de pădure, verdețuri, carne, pește și alte produse alimentare la prețuri foarte diferite și pentru toate gusturile.Administrația pieței centrale din Chișinău a publicat noi date privind prețurile produselor agrico
Un nou proiect transfrontalier, destinat consolidării capacității de intervenție în caz de inundații, a fost lansat oficial în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.Intitulat „Joint preparedness for rescue lives from floods” , proiectul se va desfășura pe o perioadă de doi ani, între 15 iulie 2025 și 14 iulie 2027, transmite Noi.md cu referire la TVN.Obiectiv
În contextul intensificării activităților agricole, respectarea legislației privind angajarea lucrătorilor sezonieri devine mai importantă ca oricînd, notează Noi.md.Pentru a sprijini agenții economici în acest demers, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a organizat o sesiune online de informare destinată angajatorilor din întreaga țară.{{828360}}Evenimentul a avut ca obiectiv ofer
Miercuri, noua directoare generală a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), Iuliana Albu, a fost prezentată colectivului instituției, notează Noi.md.AMDM este o instituție strategică în domeniul reglementării medicamentului și dispozitivelor medicale. Este esențial ca activitatea acestei entități să fie una profesionistă, transparentă și centrată pe interesul public.{{8
Fondul total de premii al US Open în 2025 va stabili un record pentru turneele de tenis. Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul Campionatului US Open.Suma premiilor US Open va fi de 90 de milioane de dolari. Cîștigătorii la simplu masculin și feminin vor primi cîte 5 milioane de dolari, finaliștii - cîte 3,6 milioane de dolari, transmite rbc.{{829369}}Anterior, recordul pentru un turneu
Republica Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit pînă la sfîrșitul anului 2027.Decizia a fost luată astăzi, la Chișinău, în urma discuțiilor dintre secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, responsabil de domeniul transporturilor, Serhii
În satul Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren degradat care, în trecut, risca să se transforme într-o groapă de gunoi.Inițiativa a fost lansată în anul 2021, cînd primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde, transmite realitatea.{{827812}}Potrivit Ministerului Mediului
Ofertele fierbinți la vacanțe pot reprezenta riscuri pentru turiști, avertizează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa.Oficialul a menționat că primele semnale de alarmă trebuie să fie achitarea valutei străine și condiționalitățile dubioase din contracte, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.Alexa a relatat că din 2018, cînd nu mai este ob
Sanduța: „Dar cine îl apără pe Gidirim de Cernețanu și Karaman după ce a anulat procesele-verbale incorecte privind corupția la alegeri?” # Noi.md
Fosta judecătoare Victoria Sanduța, demisă de CSM pentru postările pe Facebook, se arată indignată de faptul că presa tace în cazul judecătoarei Sofia Ghidirim de la Judecătoria Cimișlia, în privința căreia șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a depus o sesizare la CSM, cerînd sancționarea disciplinară a magistratei, pentru faptul că aceasta a anulat 44 de procese-verbale ale poliției, emise pe „coruper
Ca urmare a unui control dispus de Consiliul Audiovizualului (CA) în mai 2025, cu privire la respectarea de către furnizorul de servicii media „Next TV” a Concepției generale a serviciului media audiovizual de televiziune, s-a constatat că postul înregistrează devieri de la prevederile documentului aprobat prin decizia autorității de reglementare.Rezultatele monitorizării au fost examinate în
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a numit trei judecători la Curtea de Apel Centru.Este vorba despre Eleonora Badan-Melnic, Serghei Dimitriu și Violeta Gîrleanu.{{827816}}Eleonora Badan-Melnic este magistrat din anul 2015 și până acum a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, notează Noi.md cu referire la bizlaw.Violeta Gîrleanu este jude
9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august.Voucherele sînt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu v îrsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de stat le permite să înlocuiască electrocasnicele vechi și
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare de Cod Galben, notează Noi.md.Alerta a fost transmisă în legătură cu pericolul de incendiu. Intervalul de acțiune: 08–14 august.În zonele indicate pe hartă, se prevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.
Un cetățean ucrainean de 37 de ani a fost reținut în Republica Moldova, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Național de Investigații (INI), în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, oameni
Investitorii care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene, selectați în urma unor licitații organizate de autorități, și-au luat angajamentul să acopere aproximativ 8,4% din consumul anual de energie electrică al Republicii Moldova.Rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare unui grup de investitori au fost aprobate, pe 6 august, de Guvern, tran
Admiterea 2025: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice înregistrează rezultate promițătoare # Noi.md
Sesiunea de admitere de bază la studii superioare este în plină desfășurare în Republica Moldova, iar Academia de Muzic, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) înregistrează deja rezultate promițătoare încă din prima etapă, notează Noi.md.Pentru sesiunea 2025, AMTAP a avut disponibile:-165 de locuri bugetare la licență (140 în domeniul Arte, 25 în Științe ale Educației)-75 de locuri bugetare
Compensații de milioane, beneficiari puțini: Ce se întîmplă cu sprijinul pentru antreprenorii din Moldova? # Noi.md
Valoarea totală a compensațiilor acordate antreprenorilor din Republica Moldova pentru energia electrică a atins 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025, anunță Ministerul Economiei. În aceste șapte luni, 721 de antreprenori unici au beneficiat de ajutor, în timp ce numărul total de cereri aprobate a fost de 2.340.După cum relatează Noi.md cu regerire la Bani, raportat la totalu
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 7 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 8 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,16 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 29,99 lei/litru (-6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, ANRE
Rusia și SUA au ajuns la un acord privind întîlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, a declarat asistentul președintelui rus, Yuri Ushakov.„La propunerea părții americane, a fost convenit, în principiu, acordul privind organizarea, în zilele următoare, a unei întîlniri bilaterale la nivel înalt”, a spus el, adăugînd că Moscova și Washingtonul au început pregătirile pentru summit. Ushako
Kamceatka se pregătește de o posibilă inundație din cauza distrugerii barajului la vulcanul Kliucevskoi.Conform informațiilor oferite de administrația regională a Ministerului Situațiilor de Urgență, lichidul din ghețari curge acum rapid pe ambele brațe ale rîului Studenaia, ceea ce poate duce la consecințe devastatoare. Agravarea situației are legătură cu activitatea vulcanului, unde se obser
Autoritățile municipale: „Marcajele în formă de grilaj nu sînt pentru decor”. Reacția șoferilor # Noi.md
Șoferii din Chișinău au început să observe marcajele galbene în formă de grilaj trasate în mai multe intersecții aglomerate din centrul orașului.După cum transmite Noi.md cu referire la Autoblog, aceste semne, introduse de Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU), nu sînt doar decorative, ci au un rol esențial în îmbunătățirea circulației rutiere. Cu toate că mulți trec deja peste acestea, z
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămînă sub control judiciar încă 60 de zile.Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocînd riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată.„Motivele de prelungire a măsurii preventive au fost invocate în demers și expuse în cadru
Pînă la ce dată moldovenii din zece state se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la parlamentarele din toamnă # Noi.md
Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămînă.Ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot depune cereri de înregistrare pentru a vota prin core
