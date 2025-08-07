Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani

17:30

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întîmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el.Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după plecarea din Republica Moldova, transmite Noi.md cu referire la Timpul.