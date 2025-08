(live) Viorel Cenăuțeanu: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul a început a primi mesaje în care era chemată la morgă de la finele lunii iulie

10:10

Ion Iliescu s-a stins din viață ieri, 5 august, la vârsta de 95 de ani. După o lungă suferință, fostul președinte al României și-a dat ultima suflare, iar acum întrebarea care planează este: cine va moșteni întreaga sa avere? Ion Iliescu nu are moștenitori oficiali, scrie Can Can.