Denis Roșca: „Fiecare elev va primi 900 de lei pentru cultură”

23:30

Pentru prima dată după mulți ani, locuitorii din Queensland, un oraș situat în statul australian New South Wales, s-au trezit sîmbătă, 2 august, sub un strat gros de zăpadă, în urma unui front rece puternic, relatează The Guardian. În mod normal, această regiune este cunoscută pentru vremea caldă și uscată, însă fenomenul a adus ninsoare timp de peste două ore, acoperind pămîntul și casele cu un s