Ce înseamnă Serie A, B și C și de ce sunt necesare aceste runde de investiții pentru start-upuri

Când un start-up are nevoie de bani pentru dezvoltare, caută investitori care sunt gata să investească în schimbul unei cote-părți din companie. Aceste etape de investiții se numesc „runde de finanțare" și sunt denumite în ordine alfabetică: Serie A, Serie B, Serie C etc. Cu cât litera e mai „înaintată", cu atât start-upul e mai dezvoltat și a trecut prin mai multe runde de finanțare.

