Din 1 august intră în vigoare taxa vamală de 25% aplicată de SUA pentru produsele moldovenești

13:00

Ziua lucrătorului aviației civile va fi marcată în Republica Moldova pe 24 iunie, nu pe 19 septembrie, cum se întâmpla până acum. Schimbarea datei oficiale a fost aprobată astăzi de… The post Ziua Aviației Civile va fi marcată pe 24 iunie, nu pe 19 septembrie appeared first on ipn.md.