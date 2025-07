Maia Sandu: Kremlinul și oligarhii din Moldova vor să oprească drumul nostru european

10:00

Președintele Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, salută decizia președintei Maia Sandu de a retrimite legea avocaturii spre reexaminare, însă critică identificarea avocaților cu faptele clienților. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de…