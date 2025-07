Concurs pentru tinerii care au între 14 și 35 de ani. Combate dezinformarea sau știrile false într-un video și câștigă premii

12:00

Republica Moldova devine protagonistă într-un proiect documentar de anvergură internațională, semnat de binecunoscutul regizor britanic Charlie Ottley, autorul apreciatei serii Flavours of Romania. Intitulat „Flavours of the Republic of Moldova", proiectul include trei episoade cinematografice ce surprind esența Moldovei printr-o lentilă artistică: natura spectaculoasă, gastronomia autentică, tradițiile vii, patrimoniul cultural și potențialul său economic.