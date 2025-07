Mai multe localități, fără lumină în urma ploilor torențiale

09:10

Sezonul nunţilor este în toi, iar cei care îşi doresc să aibă o petrecere ca în poveşti, aleg cele mai deosebite locuri din Republica Moldova. De la an la an, tot mai mulţi miri îşi organizează nunta respectând tradiţiile şi obiceiurile zonei de care aparţin. Aproape toate restaurantele din Chişinău au agendele pline pentru acest an, iar evenimentele au loc în fiecare zi. Preţul mediu al unui meniu va fi în acest sezon in jur de 1500 de lei.