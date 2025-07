Like-uri pentru președinte. Cum TikTok poate influența soarta unei țări și ce impact a avut la prezidențialele din 2024 din România

12:30

În perioada 7-26 iulie 2025, zece studenți ai Universității Tehnice a Moldovei (UTM) au trăit o experiență academică remarcabilă la TalTech Summer School – o prestigioasă Școală de Vară Internațională în domeniul securității cibernetice, organizat la Tallinn, Estonia de renumita Tallinn University of Technology. Reunind studenți din SUA – The Citadel School of Humanities & Social Sciences, Singapore – Singapore Institute of Technology și R. Moldova – Institutul Național de Inovații în Securitate Cibernetică „Cybercor" din cadrul UTM, acest eveniment de anvergură internațională a fost posibil datorită sprijinului generos al Estonian Centre for International Development (ESTDEV), care susține constant implicarea tinerilor din Republica Moldova în inițiative educaționale internaționale de top.