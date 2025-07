File din trecut: Constantin Ipsilanti și reformele sub influența otomană

11:50

Moldoveanca Cristina Scarlevschi, ispita care s-a făcut remarcată la Insula Iubirii, trăiește o adevărată dramă de când și-a pierdut băiețelul. Micuțul s-a stins din viață la doar un an și patru luni. Tânăra merge des la mormântul copilului pentru a-și striga durerea. De asemenea, a făcut și publice câteva imagini cu locul de veci. Acestea au fost însoțite și de un mesaj cutremurător, scrie Can Can.