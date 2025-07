Irina Vlah – la protest: „Inima Moldovei” se unește cu alte trei partide de opoziție pentru a-i trage pe galbeni la răspundere

15:30

Starea sănătăţii actorului Bruce Willis, în vârstă de 70 de ani, care suferă din 2023 de o demenţă frontotemporală şi care trăieşte izolat în locuinţa sa din California, a devenit mut, incapabil să citească şi are dificultăţi de deplasare, potrivit unor documente din 2023 şi 2024, dezvăluie The Express Tribune, scrie Le Figaro.