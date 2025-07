Educație modernizată: Ministerul Educației a introdus programe noi, învățământ dual și admitere online pentru a atrage și păstra tinerii în sistemul universitar național

13:15

SA „Fabrica de Brânzeturi din Cahul” (aflată în procedură de realizare a planului) anunță organizarea unui concurs public pentru identificarea unui investitor – persoană juridică sau fizică – interesat să investească capital propriu în vederea relansării activității de prelucrare a laptelui și produselor lactate. Concursul se va desfășura pe 11 septembrie 2025, ora 12:00, în incinta Consiliului Raional Cahul (str. Independenței nr. 2, mun. Cahul). Condiții minime pentru participare: 1. Reluarea activității de prelucrare a laptelui și produselor lactate a SA „FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL” (în procedură de realizare a planului) 2. Achitarea integrală în termen de 3 ani de la data Hotărârii de confirmare a planului, a creanţelor validate conform programului de stingere a creanţelor, care va fi modificat în funcție de rectificările la tabelul definit/consolidat al creanțelor. 3. Achitarea integrală a cheltuielile procesului de insolvabilitate şi obligaţiile masei inclusiv impozitele şi taxele faţă de Bugetul Public Naţional, Local şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, formate până la confirmarea planului de către instanţa de insolvabilitate în termen de 10 luni de la data Hotărârii de confirmare, 4. Achitarea integrală a cheltuielile procesului, obligaţiile masei, plăţile curente, impozitele şi taxele ce se vor forma după confirmarea planului de către instanţa de insolvabilitate inclusiv cele formate în rezultatul reluării activității. 5. Investiţiile realizate de către investitor vor fi restituite acestuia, doar după achitarea integrală a cheltuielilor procesului, a obligaţiilor masei, a taxelor, impozitelor precum şi a tuturor creanţelor validate conform programului de stingere a creanţelor, în rezultatul negocierilor și stabilirii modalității de restituire cu adunarea generală a acționarilor. Ofertele vor fi expediate la adresa MD 2043, mun. Chişinău, str. Tudor Strişcă, 8/2, of. 121 prin scrisoare poștală sigilată, astfel încât să parvină la adresa sus indicată până la data de 08.09.2025 orele 24:00. În termenul limită ofertantul urmează să prezinte: 1. Copia a certificatului de înregistrare de stat, copie statut, copie extras, copie ultimului balanț contabil, situația financiară (toate în limba de stat și după caz legalizate sau apostolate în condițiile legislației în vigoare) – pentru persoanelor juridice. Copie buletin de identitate și anexe – pentru persoanele fizice. 2. Cerere de participare la concurs; 3. Certificat privind datoriile față de Bugetul Public National; 4. Proiect al unui Business plan care ar demonstra propunerile de reluare a activității întreprinderii; 5. Dovada dispunerii de capacitate financiară și tehnică (transport etc.) de a investi și relua activitatea întreprinderii; 6. Demonstrarea potențialul de atragere a materiei prime necesară pentru reluarea activității; Potenţialii ofertanţi pot lua cunoştinţă cu informația ce ține de valoarea creanțelor conform programului de stingere a creanțelor, valoarea cheltuielilor procesului, a obligațiilor masei etc, cu secția de producere a întreprinderii, bunurile de pe teritoriu, prin depunerea prealabilă a cererii la adresa MD 2043, mun. Chişinău, str. Tudor Strişcă, 8/2, of. 121 și achitarea taxei de examinare a lotului de 5000,00 lei pentru persoanele juridice și 4000,00 lei pentru persoanele fizice. Criteriile de desemnare a potenţialului câştigător al concursului depind de condiţiile cele mai avantajoase oferite inclusiv achitarea creanțelor, cheltuielilor procesului și obligațiilor masei etc. în termen mai scurt. Condiţii, detalii şi informaţii suplimentare pot fi acordate la nr. de telefon 069670027/ 022835385 sau la sediul administratorului insolvabilităţii din mun. Chişinău, str. Tudor Strişcă, 8/2, of. 121.