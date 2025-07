Caniculă la amiază: Cum se schimbă vremea pe parcursul zilei

12:40

Fosta judecătoare Victoria Sanduța, demisă de președinta Maia Sandu „pentru postări pe Facebook”, intră în cursa electorală. Aceasta va candida independent la parlamentarele din 28 septembrie 2025. „Eu cred că acum e momentul pentru a scrie istorie. Totul e posibil! Cu sprijinul vostru. Cu oameni care s-au săturat să fie furați, umiliți, mințiți. Tot ce avem nevoie este curaj. Și îl avem. Eu nu am partid. Nu am interese obscure. Nu am televiziuni cumpărate. Dar am ceva mai puternic: încrederea voastră”, a scris Sanduța.