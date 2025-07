Drumul Crucii va avea loc în jurul Chișinăului, timp de două zile

14:10

Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă pentru întreg teritoriul țării începând până miercuri dimineața, la ora 05:00, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează descărcări… The post Cod galben de instabilitate atmosferică appeared first on ipn.md.