Două treimi dintre locuitori din Bălți vor putea regla consumul de căldură din apartament

19:50

Poliția a identificat cei doi șoferi care au pus în pericol un pieton pe bulevardul Moscova din Chișinău. Pentru conducere agresivă, neacordarea priorității pietonilor și alte încălcări rutiere constatate în… The post Vitezomanii de pe bd. Moscova, identificați. Mașinile au fost duse la parcarea specială appeared first on ipn.md.