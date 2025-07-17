Киноафиша: «Взвести курки»

13:40

Профилактические осмотры на рак кожи проходят по всему Приднестровью. День открытых дверей провёл Республиканский кожвендиспансер. Врачи принимали пациентов в больницах Днестровска и Слободзеи. Об этом - сюжет Первого Приднестровского....