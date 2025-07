Golurile lui Virgiliu Postolachi și Daniel Dumbraveanu au adus victoria lui CFR Cluj

20:30

Milsami a cedat în prima manșă cu KuPS Kuopio (Finlanda), scor 0-1, din cadrul primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Singurul gol a fost marcat de Otto Ruoppi în minutul 73, faza fiind analizată de sistemul VAR. Meciul retur se va disputa pe 15 iulie, la Orhei, începând cu ora 20:00. (video: We Sport) În […]