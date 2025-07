Ucraina, sub un nou val de atacuri rusești. Civili răniți și distrugeri masive

12:40

Peste 12.000 de persoane au invadat încântătoarea promenadă The Wharf din Washington, D.C., timp de trei zile, în perioada 11-13 iulie 2025, pentru a participa la cel mai mare festival românesc din America: “Romanian Weekend at The Wharf”. Parte a săptămânii de evenimente dedicate celebrării Parteneriatului Strategic cu SUA, organizată de Ambasada României la Washington, festivalul aflat la a patra ediție a devenit cel mai mare proiect de diplomație culturală al României în spațiul nord-american, atât prin calitatea programului artistic cât și prin numărul mare de vizitatori.