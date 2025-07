Aeroportul Internațional Chișinău va purta numele compozitorului Eugen Doga. Guvernul a aprobat oficial redenumirea

12:00

Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Municipiului Chișinău, în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, anunță primele rezultate ale Centrului de Monitorizare a… Articolul MOVE IT like Lublin: Chișinău își modernizează traficul cu sprijinul UE și know-how polonez apare prima dată în Good News.