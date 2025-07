În atenția angajatorilor! La locul de muncă vor putea fi organizate spații prietenoase pentru copiii angajaților

10:10

Recent, directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Sergiu Bejan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierele din nordul Republicii Moldova, inclusiv pe traseul național Soroca – Arionești – Otaci. Or, „Construcția traseului Soroca – Arionești – Otaci are o importanță majoră pentru dezvoltarea regiunii de nord și facilitarea traficului transfrontalier, scrie asd.md Monitorizarea