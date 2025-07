Ședința Guvernului din 16 iulie 2025. Pe ordinea de zi – 21 proiecte de HG

10:50

Funcționarii postului vamal feroviar Ungheni, în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au contracarat o tentativă de transport ilicit de produse de tutungerie, ascunse [...]The post Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări de contrabandă depistate în trenul Prietenia / Chișinău – București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.