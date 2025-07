Vărsătorii spun adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta

21:10

Revine podcastul „La Katerincă” cu un nou invitat care chiar are vocea la el! Mihai Șalari, voiceover din nordul țării, omul din spatele multor reclame și spoturi pe care sigur le-ai auzit… chiar dacă nu știai cine e! „Sunt tupeist și de asta am reușit” — o discuție sinceră, amuzantă și cu multă personalitate. Articolul VIDEO La Katerincă // Mihai Șalari: „Sunt tupeist și de asta am reușit” apare prima dată în NordNews.