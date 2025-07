Nu uitați umbrela! Prognoza pentru 16 iulie

10:00

Donald Trump a declarat, într-o convorbire telefonică exclusivă cu BBC, că este dezamăgit, dar că nu „a terminat-o” cu Vladimir Putin. Președintele SUA a fost întrebat dacă are încredere în liderul rus și a răspuns: „Nu am încredere în aproape nimeni”. Trump a făcut aceste declarații la câteva ore după ce a anunțat planurile de [...] Articolul Trump, despre Putin: „Sunt dezamăgit de el, dar nu am terminat-o cu el” apare prima dată în NordNews.