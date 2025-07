Primul atac rusesc care face victime în Cernăuți – 597 de drone și 26 rachete lansate spre orașele din vestul Ucrainei

15:00

Parlamentul a desemnat noi membri ai comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. În cadrul ședinței plenare de astăzi, au fost aprobate patru proiecte de hotărâre care prevăd acest lucru.Gerrit-Marc Sprenger, Marcel van de Wetering și Iulian Rusu au fost desemnați în calitate de membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Candidaturile lui Gerrit-Marc Sprenger și Marcel van de Wetering au fost propuse de partenerii de dezvoltare, iar candidatura lui Iulian Rusu a fost propusă de Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”.Marcel van de Wetering are o experiență de peste 30 de ani în domeniul justiției, pe care a obținut-o activând în Regatul Țărilor de Jos. Iar Gerrit-Marc Sprenger a fost, anterior, observator al procesului de vetting a judecătorilor și procurorilor desfășurat în Albania. Iulian Rusu este de profesie jurist. Este absolvent al Universității Oxford, având titlul de magistru în drept. Are o experiență profesională vastă, de peste 20 de ani, activând inclusiv în calitate de secretar de stat la Ministerul Justiției și director al Centrului Național Anticorupție.Potrivit legislației, Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție este constituită din nouă membri, aleși cu votul a 3/5 din deputații aleși. Cinci dintre ei sunt propuși de partenerii de dezvoltare.Totodată, Pierangelo Padova, Laura Oana Ștefan și Ion Graur au fost desemnați în calitate de membri în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Candidaturile lui Pierangelo Padova și Laura Oana Ștefan au fost propuse de partenerii de dezvoltare, iar cea a lui Ion Graur – de Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”.Pierangelo Padova a activat mai mulți ani în sistemul de drept din Republica Italiană. Laura Oana Ștefan are o experiență de peste 20 de ani în domeniul dreptului, activând atât în sectorul public, cât și cel privat. De asemenea, a fost expert pentru diverse instituții internaționale, printre care Comisia Europeană, Banca Mondială, PNUD. Ion Graur are o experiență vastă în domeniul dreptului și, anterior, a fost expert în mai multe organizații internaționale, printre care Consiliul Europei.Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor este constituită din 9 membri, numiți cu votul a 3/5 din deputații aleși. Cinci dintre ei sunt propuși de partenerii de dezvoltare.