LearnZy – Soluția AI care transformă învățarea matematicii, premiată la Startup School 2025

Anul acesta, IA MANIA a ajuns la cea de-a XI-a ediție, adunând peste 5.000 de vizitatori la Pensiunea Holercani. Drept urmare a solicitărilor vizitatorilor de a avea mai multă umbră, festivalul și-a schimbat locația – pentru prima dată în ultimii nouă ani. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, Pensiunea Holercani și-a deschis ușile pentru publicul larg. Până în 2020, pensiunea era destinată exclusiv odihnei deputaților și miniștrilor. Spațiul are un potențial imens pentru evenimente, dar are nevoie și de foarte multe ameliorări, precum ar fi o parcare încăpătoare, toalete exterioare, zonare.