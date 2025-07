Vreme instabilă astăzi: Meteorologii prognozează nori și ploi dimineața, iar după-amiază soare

15:20

Corina Țîlea, specialistă în IT și co-fondatoarea centrului „IUCOSOFT” din capitală, este protagonista noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. În cadrul interviului, am discutat despre etapele importante ale parcursului său, despre primele experiențe profesionale, dar și despre cum a ajuns să lucreze în IT încă de la vârsta de 17 ani. Deși activitatea sa a început într-un domeniu artistic, muzica, Corina și-a redescoperit pasiunea pentru tehnologie și a transformat-o într-o carieră solidă. Astăzi, prin centrul IUCOSOFT, contribuie la formarea noii generații de experți, oferindu-le tinerilor cursuri, mentorat și pregătire pentru examenele de scutire de bacalaureat la informatică.