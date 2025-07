„Rușii ne prăjesc la foc mic, iar noi ne jucăm de-a idioții”. Luptele politice din Ucraina se intensifică și un nou personaj crește în spatele lui Zelenski

07:30

În primul semestru din 2025, Rusia a înregistrat un deficit bugetar de 3.690 miliarde de ruble (46,89 miliarde de dolari), sau 1,7% din PIB, același nivel așteptat pe ansamblul acestui an, a anunțat luni Ministerul de Finanțe, transmite Reuters. Deficitul din perioada ianuarie-iunie 2025 este mai ridicat decât în primele cinci luni din acest an, [...] Articolul Deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 1,7% din PIB, nivelul planificat pentru acest an apare prima dată în DISINFO.MD.