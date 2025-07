Iluminatul stradal modern va acoperi tot municipiul Cahul până la sfârșitul lui 2025

09:45

Cahulul nu înseamnă doar dans, muzică și tradiții – înseamnă și oameni, atmosferă și ospitalitate. Asta au simțit delegațiile din străinătate care au participat la Festivalul Internațional de Folclor „Nufărul Alb”, ediția a XVIII-a. Timp de câteva zile, orașul a devenit gazda unei adevărate povești multiculturale, în care străzile s-au umplut de culoare, energie și emoție. Am stat de vorbă cu câțiva dintre oaspeții veniți din afara țării și i-am întrebat ce părere au despre Cahul, ce i-a impresionat cel mai mult și ce iau cu ei acasă după această experiență. Bulgaria „Suntem extrem de fericiți că am avut ocazia să venim în acest oraș frumos, la acest festival minunat. Suntem foarte impresionați de disciplina din oraș, de curățenie și de faptul că este foarte bine organizat. Oamenii sunt foarte amabili, receptivi și foooarte ospitalieri! Suntem încărcați cu multă energie pozitivă și ne-a impresionat întreaga atmosferă. Suntem recunoscători pentru întreaga primire și pentru toată organizarea! Am vizita orașul cu mare plăcere, la prima ocazie, sau dacă ne veți invita din nou. Mulțumiri speciale din partea întregului ansamblu de dansuri „Nastanska Hubost” din orașul Devin, cartierul Nastan. Din partea mea, Nikolai Prodanov – conducător și coregraf al ansamblului, și din partea Primăriei Devin, prin domnul primar Zdravko Ivanov, vă mulțumim, în numele întregii Bulgariei, ca reprezentanți ai ei, pentru primirea călduroasă și atmosfera minunată.” Polonia „Considerăm că este un oraș foarte fain, cu oameni veseli și o atmosferă grozavă, iar toată lumea de aici trăiește cu folclorul. Ne-a atras atenția amploarea acestui festival, mai ales pentru că, de exemplu, a fost prezent și președintele. Și, desigur, oamenii care mereu vorbesc cu noi și vor să facă o poză. Ne-ar plăcea mult să revenim aici și să oferim din nou un spectacol deosebit. ” Polonia – Antoni Wylenżek, ansamblul „Zespół Pieśni i Tańca Mały Śląsk” Georgia „În primul rând, mulțumiri tuturor celor care au organizat festivalul și au contribuit la realizarea lui așa cum a fost. Cahul este un oraș minunat, prin oamenii săi, comunitate, străzi și, pe scurt, este un loc grozav pentru astfel de proiecte.Toată lumea s-a simțit foarte bine, festivalul și orașul Cahul ne-au oferit multe amintiri pe care nu le vom uita niciodată, amintiri pe care le vom transmite din generație în generație. Tuturor ne-a plăcut în mod special piscina, fiind cea mai bună modalitate de a ne distra împreună și de a ne bucura de vremea însorită din Cahul.Ne-am bucurat de fiecare secundă și ne-am întoarce cu drag în momentul în care festivalul va fi organizat din nou. Davit Gazashvili, Georgia, Ansamblul „Tsiskari” Macedonia de Nord „Încă din momentul în care am ajuns la Cahul, am simțit o energie de bun venit extraordinară din partea oamenilor. Am remarcat o organizare excelentă, străzi curate, fețe zâmbitoare. Prima și cea mai prietenoasă față, doamna Drăgălina, ne-a oferit un sentiment de primire călduroasă cum rar am mai întâlnit. Ne place sentimentul unei comunități unite. Se pare că oamenii sunt foarte apropiați unii de alții. Ne-a plăcut energia pozitivă pe care am simțit-o peste tot pe unde am mers. De-a lungul anilor am vizitat multe țări și orașe, dar trebuie să spun că Cahul se remarcă prin spațiile verzi din oraș. Numărul copacilor și al plantelor este incredibil. Toate acestea reflectă preocuparea și prioritățile primarului, domnul Dandiș, care sunt de a păstra și proteja natura. Are tot respectul nostru pentru asta. Cred că fiecare dintre noi va pleca de aici cu un sentiment de recunoștință, apreciere și profund respect pentru această experiență minunată. Cu siguranță vom lua multe suveniruri. Iar eu, personal, voi lua o sticlă sau două din cel mai minunat vin roșu de casă pe care am avut ocazia să-l gust.” Andrijana Simjanovska, F.A. Aleksandar Turundzev, Bitola, Macedonia de Nord Menționăm că în perioada 2–5 iulie 2025, a avut loc desfășurarea celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Nufărul Alb”. În acest an, au participat ansambluri folclorice din 11 țări: Republica Moldova, Cipru, Macedonia, România, Muntenegru, Serbia, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Polonia și Georgia.