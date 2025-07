Marian Lupu: Relațiile mele cu Maia Sandu sunt asemănătoare cu cele pe care le am cu Vaticanul

07:10

The Urs, artistul care a cucerit publicul cu hitul „Tărâmul interzis", face declarații neașteptate: „E posibil ca muzica să nu fie un drum de durată pentru mine." Invitat la interviu de Cătălin Măruță, cântărețul a vorbit sincer despre incertitudinile legate de cariera sa. După un concert alături de Andra, The Urs a recunoscut că îi […]