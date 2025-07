Un an de la aprobarea Planului interministerial privind Alfabetizarea Informațională și Media: pași necesari pentru consolidare

16:30

La 4 iulie, în Parlamentul Republicii Moldova a fost înregistrat un amendament care are drept scop „consolidarea garanțiilor legale pentru protecția libertății presei și a siguranței jurnaliștilor". Documentul vizează anumite categorii de fapte infracționale și contravenționale îndreptate împotriva mass-media și are drept obiectiv „descurajarea și sancționarea eficientă a oricărei forme de presiune, intimidare sau…