Condamnăm acțiunile ilegale ale participanților la protestul organizat de Partidul Socialiștilor, îndreptate împotriva jurnaliștilor de la Fără Filtre, și solicităm organelor de drept să sancționeze agresorii

Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, condamnă comportamentul ilegal al unor participanți la protestul organizat la 23 iunie de Partidul Socialiștilor, care au agresat fizic și verbal echipa de jurnaliști ai proiectului media Fără Filtre, care își exercitau misiunea de informare a cetățenilor asupra evenimentelor de interes public. Organizațiile semnatare… The post Condamnăm acțiunile ilegale ale participanților la protestul organizat de Partidul Socialiștilor, îndreptate împotriva jurnaliștilor de la Fără Filtre, și solicităm organelor de drept să sancționeze agresorii first appeared on CJI.

