O navă grecească a fost atacată în Marea Roşie, în largul Yemenului, cu focuri de armă, grenade autopropulsate şi drone maritime

08:20

Turbulențele din industria globală IT au început să se resimtă tot mai puternic și pe piața din România. Potrivit Bloomberg, Microsoft urmează să concedieze aproximativ 9.000 de angajați la nivel internațional, într-un nou val de restructurări. Compania are sedii și în România, unde lucrează peste 1.500 de persoane, iar o parte dintre acestea riscă să […] Articolul Val de concedieri în industria IT. Microsoft și Intel renunță la mii de salariați la nivel global apare prima dată în SafeNews.