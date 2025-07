Luptători moldoveni, medaliați la Campionatul European U-20 din Italia

13:50

Pe măsură ce inteligenţa artificială (AI) devine din ce în ce mai capabilă, se pune întrebarea: mai este vreun loc de muncă sigur? scrie editorialistul Tim Harford în rubrica sa „Undercover Economist” din Financial Times (FT). „M-am convins că probabil cea mai sigură meserie din lume este cea de grădinar”, a mărturisit recent Martin Wolf, […] Articolul Financial Times: Cine are un loc de muncă sigur în faţa inteligenţei artificiale? apare prima dată în SafeNews.