Luptătoarea Gabriela Rudoi a obținut bronzul la Europenele U20

Luptătoarea Irina Terzi a devenit vicecampioană european Under 17. În finala categoriei de greutate 43 kg, ea a fost învinsă de Raniia Rakhmanova. La Skopje, Irina a dispus de Emine Bariskan și Nurana Asadli.