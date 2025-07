Meteo, 5 iulie 2025: mult soare și fără precipitații

16:40

Un grup de eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, însoțite de profesoara Tatiana Vizitiu, participă în această perioadă la proiectul internațional „STEAMing Across Borders: Empowering Young Women from the Republic of Moldova in Science”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul UN Women Moldova și își propune să încurajeze fetele să se […] Post-ul Eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” explorează lumea științei printr-un proiect internațional STEAM apare prima dată în Observatorul de Nord.