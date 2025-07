,,Sedentarii” Moldovei: Pilonul stabil al dezvoltării economice durabile

12:30

Serviciul Hidrometeorologic de Stat, a emis până pe 8 iulie o avertizare hidrologică. Râurile Nistru și Prut, se află sub Cod galben, iar câteva râuri mici sub Cod roșu, a declarat pentru AGRO TV Moldova, Maria Alii, inginer principal în Direcția prognoze hidrologice. Specialiștii le recomandă populației și agenților economici să utilizeze rațional resursele de