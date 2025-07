Un zbor din trei au întârziat! Aeroportul Chișinău – campion la… așteptat

16:20

Ion Sterian, directorul general al companiei monopoliste cu capital majoritar de stat Transgaz, are în cabinetul său cinci secretare, nouă consilieri și un specialist în PR, potrivit schemei de personal consultate de G4Media. În plus, șeful Transgaz are la dispoziție șapte șoferi, potrivit organigramei, scrie g4media.ro. În numai doi ani, cheltuielile cu personalul ale Transgaz