Abuzuri, concurență neloială și servicii de proastă calitate: Peste jumătate dintre agenții imobiliari din R. Moldova activează ilegal

După declanșarea de către Rusia a războiului din Ucraina, administrația Joe Biden a impus, în medie, 170 de sancțiuni pe lună împotriva Moscovei și organizațiilor afiliate acesteia. În schimb, în timpul mandatului lui Donald Trump, nu au fost introduse noi măsuri restrictive, iar eforturile de monitorizare a respectării celor existente au fost reduse. Acest fapt a facilitat considerabil achizițiile de produse esențiale pentru continuarea războiului de către Rusia, notează The Moscow Times, cu referire la The New York Times, citând documente comerciale și corporative analizate.