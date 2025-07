(live) CSM, în ședință. Raportul pozitiv al Comisiei Vetting pe evaluarea unui judecător de la CA Centru, acceptat: „Să vă gândiți să depuneți și la CSJ”

09:40

Armata rusă și cea ucraineană sunt ambele în pragul epuizării, după mai bine de trei ani de război neîntrerupt. Dar, în timp ce Rusia își mai poate susține ritmul actual al operațiunilor militare pentru cel puțin un an de zile, armata ucraineană ar putea ajunge la „un punct de rupere” în următoarele 6 luni, dacă Kievul nu va beneficia de un ajutor militar semnificativ din partea Occidentului. De asemenea, Vladimir Putin își dorește ca armata rusă să cucerească Odesa, pentru a tăia complet accesul Ucrainei la Marea Neagră, conform Financial Times (FT), care a citat, sub rezerva anonimatului, un oficial de rang înalt cu acces la informații clasificate, transmite digi24.ro.