Toyota RAV4 detronează Tesla Model Y în clasamentul vânzărilor globale din 2024

Mercedes-Benz, prin Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania, a anunțat rechemarea în service a 219 din cele 275 de Mercedes-AMG ONE. Acest lucru înseamnă că aproape 80% din numărul total sunt, potențial, sub risc de incendiu. Dintre acestea, 183 de unități sunt înregistrate în Germania, conform informațiilor din presă. Cauza recall-ului nu este legată […] Articolul (video) Mercedes a anunțat un recall pentru aproape toate modelele ONE, după ce altul a ars apare prima dată în Autoblog.md.